40歲專家Dickson突宣布離巢100毛！另一人氣台柱月前「畢業」 網民憂爆發逃亡潮

今日（18日）下午，現年40歲的網絡紅人專家Dickson（阮文泰）突然在社交平台投下震撼彈，宣布與效力長達10年的「100毛」正式完約，回復自由身，消息震驚一眾網民。無獨有偶，另一位元老級「偽人」盤菜瑩子（柯驛誼）亦於月前宣告「畢業」，兩大標誌性人物在短時間內相繼離開，令人不禁猜測公司內部是否出現變動，引發集體離巢潮？