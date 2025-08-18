40歲專家Dickson突宣布離巢100毛！另一人氣台柱月前「畢業」 網民憂爆發逃亡潮
40歲專家Dickson突發長文告別：想看看山後那座山
專家Dickson今日在社交平台發文，證實已離開工作10年的「100毛」。他坦言去年已決定不再續約，今日正式完結合約關係。踏入40歲的他感性寫道：「雖有不捨，但人到四十，還是想趁著尚有一點冒險之心，變一變，轉一轉，看看山後的那座山，究竟是怎樣的，所以做了這個選擇。」對於未來去向，Dickson表示還未有清晰計劃，更以日本漫畫《浪客行》的角色自比，形容自己可能會「東跌跌、西撞撞，體驗更多可能性」，充滿未知之數。他同時透露，接下來的幕前工作將暫時交由好友阿Lum幫忙處理。
專家Dickson點名感謝三位老細：沒有你們Dickson不可能成為幕前
在告別長文中，專家Dickson亦逐一感謝伯樂。他特別點名多謝「100毛」的老闆陳強、阿Bu，以及舊老闆林日曦，直言：「沒有你們，Dickson根本不可能成為幕前」，同時亦感謝老闆們一直以來對他任性的包容。除了管理層，Dickson也向多年來合作的幕後團隊表達謝意：「多謝歷年的幕後兄弟姊妹，多得你們用心製作，專家的道路才走得下去。感激。」字裡行間流露出滿滿的不捨之情，似乎是和平分手，另覓發展。
盤菜瑩子：10年後終於離巢 原名柯驛誼再出發
作為毛記電視「開國功臣」的盤菜瑩子21歲出道，原名為柯翠婷，後改名為柯驛誼。盤菜瑩子的哈日形象加上可愛的外表，吸引了不少粉絲。她在《六點半左右新聞報道》的表演亦深受不少網民歡迎。盤菜瑩子在當年《萬千呃like賀台慶》中的《我是超級蒙面好聲音》環節中，現場演唱王菀之《我真的受傷了》的《我聲帶真的受傷了》等歌曲，令網民都對她的歌喉刮目相看，大讚「堅唱得好喎！」
盤菜瑩子於今年6月27日率先「畢業」。同樣效力10年的她，特意拍攝短片，重現初出道時的主播造型，向粉絲道別：「以見面時的方式向大家講聲『再會』～到我畢業了。」近年盤菜瑩子已改以原名「柯驛誼」進軍樂壇，似乎早已為個人發展鋪路。她在帖文中感謝大家10年來的支持，並呼籲工作夥伴更新其聯絡方式，正式展開個人事業的新一頁。
近年盤菜瑩子有參與不少ViuTV的綜藝製作，為ViuTV《人住公屋 我住公屋》、《玩埋我嗰份》等多個綜藝節目擔任嘉賓。來到2025年憑劇集 《弊傢伙！我要去祓魔》角色再受關注，近月推出個人單曲 《過期少女》以歌手身份再次出道。