尋人記2｜單親爸爸曾兩度尋短見 寫信向兒子道歉：傷害係彌補唔到

《尋人記2》繼「元祖投訴王」安仔與30年前的「吃杯麵的男孩」後，今集（第4集）方東昇、黃曉瑩等人出發尋訪99年及03年受訪的兩位男士。一位失婚又失業，父兼母職；另一位因老婆走佬曾想過輕生，到底兩位人主人翁如今生活如何？團隊茫無頭緒，竟然要從一盆水仙和一塊磚頭找線索？