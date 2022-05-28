尋人記2｜單親爸爸曾兩度尋短見 寫信向兒子道歉：傷害係彌補唔到
黃國強曾兩度諗過輕生 一念之間救返自己
99年受訪的事主黃國強，與太太離婚8年，他要獨自面對經濟、照顧兒子的壓力，曾經兩度想輕生。黃國強一想到仔女，不忍拋下他們不顧，一念之間撐下去沒有做傻事，他感觸說：「佢媽咪都唔要佢，如果連我都唔要佢，咁佢兩個咪好慘？」
曾寫信向兒子道歉 單親爸爸靠信仰企返起身
離婚後囝囝學業大受影響，黃國強緊學囝囝，曾試過凌晨陪伴補做功課，結果大家都難受到喊：「佢啲眼淚係咁滴落本簿，我又望住佢喊，大家一齊喊。」黃國強又試過寫信向兒子道歉，他說：「覺得自己無論點做都無法彌對仔女造成的傷害。」黃國強每朝都會帶女兒上學，幸得女兒所讀小學的校長與他傾訴，他終透露心聲：「我梗係唔開心啦，我想死吖嘛！」他試過站在天橋企跳，又試過站在月台想一躍而下，校長聞言立上開解他，並帶他接觸信仰，透過信仰企返起身。
節目組憑街市背景成功尋人 單親爸爸奉勸男士要講出口
節目組憑當年黃國強到街市買餸的片段認出，背景疑似樂富區便出發尋人，亦透過當年黃國強所到的教會協助下得知，他已搬到新界，憑著信仰走出陰霾，如今他已與教友李姑娘再婚，仔女不再同住。愛上種植的他有一點覺悟說：「有時付出好多都會收（成）唔到，睇天意。」他又奉勸男士們有問題要「講出口」：「點都會有人關心，任何人都可以係傾訴對象。」
雙失爸爸James靠綜援捱一年撫養仔女 激動落淚
另一名事主James，在「沙士」期間失婚又失業，父兼母職獨力照顧兩名子女，當年說起坎坷生活不禁在鏡頭前流下男兒淚。他離婚後由上水搬去天水圍，靠每個月7千綜援經生活一年。James前妻離婚時曾經帶走一對仔女，但半年後又突然話拋棄，James憶述與囝囝重逢時，囝囝緊緊攬實自己，他就知道仔女過去半年定必經歷過不愉快的事，他傷感說：「細路仔唔識用言語表達，但佢用行動表達佢唔開心。」邊說邊流下男兒淚。
節目組憑水仙相橙色磚牆尋人 走勻北區終在古洞找到James
節目組憑James送仔女上學的畫面認出，他們乘276A巴士而出發到天恆邨尋人，期間走進一間士多老鋪詢問老闆娘，發現老闆娘都曾上鏡，是當年James經常幫襯的士多。事隔18年，老闆娘滿頭白髮，得悉James的故事後答應落力幫忙尋人。節目組及後透過facebook找到疑似James的對象，發現他喜歡水仙花兼可能已搬回上水，憑著橙色磚牆背景，乘坐新界的士尋訪北區半日，經過的士司機的帶領估計James住古洞，最後成功尋人。
18年後的眼淚 回望當年困境感激爸爸生前分憂
James原本從事珠寶業十幾年，後來遇沙士搵唔到工，又碰上老婆離婚，獨自撫養一對仔女，靠每月7千綜援捱過一年後，幸運地做老闆的朋友坐飛機看到當年Jame的訪問，給予他工作機會轉行做樹木風險管理工作。James回望過去的經歷感動哽咽，又想到爸爸生前經常分擔照顧兒女，很感激爸爸的付出才令他頂得住。回望經歷他感慨說：「男人唔會係受害者，女人先係受害者，呢個傳統觀念令好多男人唔知點樣走出嚟。」如今James已再婚，多了一位小朋友，走出傷痛展開新生活。他正面地說：「好多嘢行多一步就海闊天空。」
天水圍士多老闆娘落力尋人 人情味感動網民
最後James更與當年士多的老闆娘相認，畫面感人，原來老闆娘相守承諾努力幫忙尋人，如今二人重遇，憶起年生活的辛酸，感性的婆婆更一度喜極而泣。二人最終合照留念，可愛的老闆娘笑言人情味既要留在心中、也要放入腦海。婆婆與James的重逢場面感動不少網民，紛紛留言：「老闆娘有人情味」、 「見到事頭婆好感動」、「老闆娘喊埋一份，老人家的情懷」、「老闆娘真 係好難得」。方東昇的金句式旁白：「人間有情，都要人肯領情」，感動不少網民；但同時他在節目過場中說了一句：「James 18年後會有咩終極告白呢？」令網民哭笑不得，笑言：「咁都拉到落去sell新劇」。