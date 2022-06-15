尋人記2｜志文「杯麵男孩」託方東昇尋親 40歲單親長大憑出世紙求助紅十字會
《尋人記2》最後兩集「大結局」越洋尋親！志文媽媽唔係香港人
《尋人記2》好快來到最後兩集「大結局」，今周四晚播出的「尋人任務」又有新挑戰，變成高難度尋親，原來第3集的單親志文「杯麵男孩」，在採訪後委託方東昇尋親，沒有照片只有一張出世紙，團隊就嘗試找尋志文媽媽下落⋯⋯
方東昇轉介 紅十字會尋人服務
志文「杯麵男孩」出身以來與父親和兄長關係不好，小小的志文出生以來也未曾見過媽媽一面，相片也沒有一張。由於志文提供的出世紙上只有一個外語名字，有可能要出動海外尋人服務，方東昇團隊決定將志文的個案轉介到香港紅十字會，原來紅十字會一直也有提供尋人服務，如被尋者在香港：紅十字會會翻查香港電話簿，找出與被尋者相同姓名人士的電話號碼，然後逐一致電核對資料； 亦會派員到訪被尋者最後居住的地址；尋人服務也會去信有關政府部門、公營及私營機構，請求他們翻查資料及協助轉送尋人信件予被尋者；如被尋者在海外，紅十字會則會聯絡當地紅十字會協助展開尋人工作。
今年1月，紅十字會刊登了志文尋找媽媽的啟事，原來志文尋找媽媽在泰國出生，曾於香港柴灣白沙灣居住，名字叫CHUNCHOM, VILAI(別名: BOONSIRI, SUAN)，刊登了半年的啟事，有何結果呢？
《尋人記2》「杯麵男孩」志文再登場
「杯麵男孩」志文其實是來自1993年的《星期日檔案》節目的其中一集主角。「杯麵男孩」是一個頑皮街童，因為「無人理、無人教、無人陪、無飯開」，經常流落街頭，被節目組稱為「N無」沒有人理會的小朋友。節目組透過翻查以前節目的片段找到杯麵男孩志文全名，又透過節目中志文的校服找到志文的小學，從而找到志文的94年畢業的小學同學，再「落區」到柴灣尋找杯麵男孩的踪影。
節目組經多次尋覓之後終於在柴灣的一間麵檔聽到杯麵男孩的消息，等待兩小時之後終遇見志文。志文得知方東昇尋自己感到非常驚訝，他指最近也有小學同學聯絡自己，想不到自己竟然成為節目中的主角。
志文生活清潔自理也沒有人教導，經常髒髒兮兮周圍去。而且他連一日三餐都是自己負責，經常三餐不繼，有時只能吃杯麵充飢。雖然他每晚流落街頭，成為「街童」，但他自己坦言：「唔鍾意流落街頭，一落雨便濕曬」第五，他也經常被童黨「教訓」到周身傷，被嫌矮小，所以當年他的生日願望不是世界和平或者學業進步，而是希望長高。
志文單親家庭童年坎坷 流落街頭常三餐不繼
志文在一個不幸的單親家庭中長大，第一，爸爸不太理會他，也不照顧他。早在八歲時，他已要自己照顧自己，很多時他會在街買杯麵當做晚餐，家對他而言只是一個收取零用錢和睡覺的地方。
托管中心成為第二個家 志文終有一餐飽飯吃
志文「杯麵男孩」當年每天的生活便是每朝7時到託管中心，下午上學，夜晚到青少年中心玩耍。中心內有很多跟志文一樣，缺乏家人關愛的單親兒童陪伴他，在這裡，他能找到歸屬感。由於志文每日三餐不繼，所以在中心內的他總是比起其他小朋友吃得多，每次也會吃兩碗。他當時坦言自己很怕因為做錯事被罰，不能吃飯。
至於最後一集《尋人記》，會重訪上輯《尋人記》採訪過的多位八、九十年代的被訪者，節目播出後，一眾主角成為城中熱話，「素人」生活出現甚麼微妙變化？還有家庭出現重大轉變，當事人如何重新出發，繼續用生命影響生命？
即刻重溫《尋人記2》三十年前嘅「N無少年」
三十年前嘅街童-徐志文，當年已經係「N無少年」，冇人理，冇人陪，冇人教，一個杯麵當一餐。
重溫N無少年採訪。
常見問題
「杯麵男孩」託節目組尋找誰人？
「杯麵男孩」當年經常流落街頭，無人理會，生活清潔自理也沒有人教導，原來他在一個不幸的單親家庭中長大⋯⋯詳情請看
紅十字會尋人服務需要咩資料？
紅十字會一直都有提供尋人服務，紅十字會會翻查香港電話簿，然後⋯⋯詳情請看