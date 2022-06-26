尋人記 2 | 「越南大廚」黃亞保與「杯麵男孩」志文見面 網民：似失散兄弟
黃亞保親身與志文見面 網民：似失散兄弟
《尋人記II》出街後，一直受到觀眾的愛戴，節目結束後，一眾主角們的行蹤亦受到網民的關注。近日，越南華僑大廚黃亞保在文中說道很難得能夠在同一輯節目中，遇上同行又撞樣的主角，所以黃亞保一家憑著節目片段和網上搜尋，成功找到了「杯麵男孩」志文。
黃亞保與志文撞樣
黃亞保表示志文的故事十分勵志，也是能夠成為教導自己子女時候的正面例子，所以很高興能夠找到志文。黃亞保亦上傳了兩人的合照，更反問網民兩人是否「真係好似樣」。網民紛紛留言表示兩人真的一模一樣樣，如兩兄弟一樣！網民亦大讚黃亞保很窩心，很有愛！
黃亞保走出越南難民營 化身城中名廚
主動去尋找「杯麵男孩」志文的黃亞保今年41歲，本身是越南華僑，在七歲時隨爸媽坐般偷渡來港。他從越南船民來香港，從吃餅乾充饑到成「陳皮大王」；由輟學到中華廚藝學院畢業，一切都是靠他對興趣的執著和堅持。
舉家偷渡來港死過翻生 難民營度過童年
保哥當年隨爸媽坐般偷渡來港之後，他便在難民營度過童年。每聽他談往事，言語間都流露出我們這一代人想像不到的辛酸。那年他和弟弟跟爸爸從水路來港，可謂死過翻生，船如電影情節般在公海觸礁，船身穿窿，當時船上有幾個家庭，男士們唯有不停輪流倒走船內的水，一倒便倒了三日。在海上飄泊一星期，終於有驚無險的著陸。
住難民營6年 吃餅乾煉奶生活困苦
黃氏一家首個落腳地是大鴉洲禁閉營，如豬棚似的地方，保哥感嘆：「我哋啲經歷，呢一代無可能經歷返。」皆因現在社會環境較以前好和富裕，資訊又發達。很多事情不用以前般艱辛，而且知識較上一代更豐富。但他們又少了在如此艱苦中學習的機會。保哥為此對爸爸的決擇感到感恩，他感恩爸爸當年帶他來香港，那十多年的的歷練好艱辛，但值得，因為為保哥帶來思想成熟和獨立。 初到營地，他因為貧窮，食物就只有餅乾和煉奶，六年來的生活環境可謂十分困苦。其後學到在新環境如何與人相處，與隔離屋一同吃飯，跟著鄰家姐姐、媽媽做越南菜。學著削平樹枝，親手在碗裏樁越南酸辣汁Nuoc Cham，製出越南菜的靈魂。學煮地道越南菜，香茅豬扒、越南華僑腸粉等等，也學會如何迎難而上，將困難或問題解決。「無危邊有機呢？以前好多問題對我來說都唔係問題。無得食對我嚟講唔係大問題。雖無豐富飯菜食，但都有嘢落肚。」他看化過去。
「杯麵男孩」志文同樣童年坎坷
「杯麵男孩」志文跟大廚保哥一樣童年坎坷。志文其實早在1993年的《星期日檔案》節目中出現過。「杯麵男孩」是一個頑皮街童，因為「無人理、無人教、無人陪、無飯開」，經常流落街頭，被節目組稱為「N無」沒有人理會的小朋友。節目組透過翻查以前節目的片段找到杯麵男孩志文全名，又透過節目中志文的校服找到志文的小學，從而找到志文的94年畢業的小學同學，再「落區」到柴灣尋找杯麵男孩的踪影。 節目組經多次尋覓之後終於在柴灣的一間麵檔聽到杯麵男孩的消息，等待兩小時之後終遇見志文。志文得知方東昇尋自己感到非常驚訝，他指最近也有小學同學聯絡自己，想不到自己竟然成為節目中的主角。 志文生活清潔自理也沒有人教導，經常髒髒兮兮周圍去。而且他連一日三餐都是自己負責，經常三餐不繼，有時只能吃杯麵充飢。雖然他每晚流落街頭，成為「街童」，但他自己坦言：「唔鍾意流落街頭，一落雨便濕曬」第五，他也經常被童黨「教訓」到周身傷，被嫌矮小，所以當年他的生日願望不是世界和平或者學業進步，而是希望長高。
流落街頭常三餐不繼 托管中心成為第二個家
志文在一個不幸的單親家庭中長大，第一，爸爸不太理會他，也不照顧他。早在八歲時，他已要自己照顧自己，很多時他會在街買杯麵當做晚餐，家對他而言只是一個收取零用錢和睡覺的地方。
志文當年每天的生活便是每朝7時到託管中心，下午上學，夜晚到青少年中心玩耍。中心內有很多跟志文一樣，缺乏家人關愛的單親兒童陪伴他，在這裡，他能找到歸屬感。由於志文每日三餐不繼，所以在中心內的他總是比起其他小朋友吃得多，每次也會吃兩碗。他當時坦言自己很怕因為做錯事被罰，不能吃飯。
志文憑出世紙 託方東昇尋親
志文「杯麵男孩」出身以來與父親和兄長關係不好，小小的志文出生以來也未曾見過媽媽一面，相片也沒有一張。由於志文提供的出世紙上只有一個外語名字，有可能要出動海外尋人服務，方東昇團隊決定將志文的個案轉介到香港紅十字會，原來紅十字會一直也有提供尋人服務，如被尋者在香港：紅十字會會翻查香港電話簿，找出與被尋者相同姓名人士的電話號碼，然後逐一致電核對資料； 亦會派員到訪被尋者最後居住的地址；尋人服務也會去信有關政府部門、公營及私營機構，請求他們翻查資料及協助轉送尋人信件予被尋者；如被尋者在海外，紅十字會則會聯絡當地紅十字會協助展開尋人工作。
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