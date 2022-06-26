尋人記 2 | 「越南大廚」黃亞保與「杯麵男孩」志文見面 網民：似失散兄弟

《尋人記II》自播映以來口碑載道，每集都惹來極大迴響。在節目播映完畢後，越南華僑大廚黃亞保更主動與「杯麵男孩」志文見面。黃亞保將兩人合照上傳到社交平台之後，很多網民都留言表示黃亞保和志文長得很像，猶如失散兄弟一樣！