尋人記2 安仔

尋人記2｜安仔主動搵方東昇 「元祖級投訴王」揭當年愛投訴真相

最新娛聞
東方新地

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記2》，將於5月19日（周四）起逢周四、周五晚上10點半在翡翠台播映，首集節目的嘉賓，有曾經在40年前堅持「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔，原來今次是他主動搵上節目攝製隊，大講「投訴背後」的故事，仲同主持方東昇一齊鬥拋金句！

《尋人記2》方東昇率3位「昇女郎」走勻港九新界

去年播出的《尋人記》於「2022 紐約電視電影節」歷史及社會紀錄片組別中獲得銅獎，這次載譽歸來，雖然網友留言甚至去信新聞部，點名提出了不少心水的「尋人」建議，希望節目代尋一些舊聞主角，但攝製隊指他們製作時都會以受訪者意願為大前提，由於部分當事人回覆指不想重提舊事，相信觀眾會理解。

《尋人記2》解釋不在社交平台開post尋人原因

而對於有意見認為現今科技發達，為何節目仍要靠「原始」方式尋人，攝製隊指在社交平台開post雖然效率較高，但可能披露較多個人私隱，所以為減低對當事人的影響，團隊盡量選擇以較迂迴的方式，由4位主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷摷勻新聞部資料庫珍貴片段、電話簿、舊報紙，走勻港九新界每個角落，問勻相關街坊及商戶來尋人。

「投訴王」安仔 同方東昇鬥拋金句

今輯《尋人記2》再接再厲，由「投訴王」安仔打頭陣，原來今次是安仔主動搵上門，金句連連、道理多多的安仔，在節目中更同有「金句王」之稱的方東昇鬥拋金句。「元祖級投訴王」安仔早在1982年的《新聞透視》中，已向公眾展現其獨特的投訴人生，事隔近40年，安仔主動尋找《尋人記》攝製隊，分享其傳奇式人生的同時，更講出「投訴背後」暗藏的一個簡單心願。

尋人記2 「元祖級投訴王」安仔最早出現在1982年的《新聞透視》中。
「元祖級投訴王」安仔最早出現在1982年的《新聞透視》中。（圖片來源：TVB）

安仔受情緒病困擾作騷擾性報復行為

根據1987年6月2日的一集《星期二檔案》介紹，指安仔（梁安國）因小時候發燒而影響腦部發育，長大後一直有情緒問題，需要長期接受心理治療。在公屋居住的他每月都有傷殘津貼資助，生活沒大問題。然而，由於情緒病困擾，加上後天環境受到的壓力與歧視，令在任何場合都會打呔、著皮鞋的安仔變得自卑、報復心重。每當被喚作「傻仔」、「白痴」，或買東西時被「呃秤」，他會非常敏感，並作出破壞性及騷擾性的報復行為。

尋人記2 「投訴王」安仔小時侯曾經發高燒，因而影響腦部發育，加上長大後受到的壓力和歧視，令他產生自卑感和報復心理，十分喜愛報警投訴，連街市燒肉檔送多一嚿豬骨都要投訴。
「投訴王」安仔小時侯曾經發高燒，因而影響腦部發育，加上長大後受到的壓力和歧視，令他產生自卑感和報復心理，十分喜愛報警投訴，連街市燒肉檔送多一嚿豬骨都要投訴。（圖片來源：TVB）
尋人記2 節目中講到安仔平時都會打呔著西裝，胸前口袋還會插著一本紅色的記事簿，內裡寫著政府各部門及部門主管，甚至司長級人員的辦公室電話，以方便他隨時打電話投訴。
節目中講到安仔平時都會打呔著西裝，胸前口袋還會插著一本紅色的記事簿，內裡寫著政府各部門及部門主管，甚至司長級人員的辦公室電話，以方便他隨時打電話投訴。（圖片來源：TVB）

仲有「尋人先鋒」婆婆、單親爸爸、吃杯麵的男孩

除了堅持「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔外，今次《尋人記2》中，還有40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負？」、 「生仔要考牌」、「知識改變命運」等主題。

相關報道：《尋人記2》開播救收視 方東昇再率3位「昇女郎」出動 一位升呢人妻﹗

常見問題

《尋人記2》安仔投訴背後原來有故事？

據指是安仔主動聯絡《尋人記》攝製隊，並話要講出投訴背後的真正動機⋯⋯詳情請看

安仔曾患情緒病？

根據1987年6月2日的一集《星期二檔案》介紹，指安仔（梁安國）小時候發燒⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 