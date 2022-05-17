尋人記2｜安仔主動搵方東昇 「元祖級投訴王」揭當年愛投訴真相
《尋人記2》方東昇率3位「昇女郎」走勻港九新界
去年播出的《尋人記》於「2022 紐約電視電影節」歷史及社會紀錄片組別中獲得銅獎，這次載譽歸來，雖然網友留言甚至去信新聞部，點名提出了不少心水的「尋人」建議，希望節目代尋一些舊聞主角，但攝製隊指他們製作時都會以受訪者意願為大前提，由於部分當事人回覆指不想重提舊事，相信觀眾會理解。
《尋人記2》解釋不在社交平台開post尋人原因
而對於有意見認為現今科技發達，為何節目仍要靠「原始」方式尋人，攝製隊指在社交平台開post雖然效率較高，但可能披露較多個人私隱，所以為減低對當事人的影響，團隊盡量選擇以較迂迴的方式，由4位主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷摷勻新聞部資料庫珍貴片段、電話簿、舊報紙，走勻港九新界每個角落，問勻相關街坊及商戶來尋人。
「投訴王」安仔 同方東昇鬥拋金句
今輯《尋人記2》再接再厲，由「投訴王」安仔打頭陣，原來今次是安仔主動搵上門，金句連連、道理多多的安仔，在節目中更同有「金句王」之稱的方東昇鬥拋金句。「元祖級投訴王」安仔早在1982年的《新聞透視》中，已向公眾展現其獨特的投訴人生，事隔近40年，安仔主動尋找《尋人記》攝製隊，分享其傳奇式人生的同時，更講出「投訴背後」暗藏的一個簡單心願。
安仔受情緒病困擾作騷擾性報復行為
根據1987年6月2日的一集《星期二檔案》介紹，指安仔（梁安國）因小時候發燒而影響腦部發育，長大後一直有情緒問題，需要長期接受心理治療。在公屋居住的他每月都有傷殘津貼資助，生活沒大問題。然而，由於情緒病困擾，加上後天環境受到的壓力與歧視，令在任何場合都會打呔、著皮鞋的安仔變得自卑、報復心重。每當被喚作「傻仔」、「白痴」，或買東西時被「呃秤」，他會非常敏感，並作出破壞性及騷擾性的報復行為。
仲有「尋人先鋒」婆婆、單親爸爸、吃杯麵的男孩
除了堅持「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔外，今次《尋人記2》中，還有40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負？」、 「生仔要考牌」、「知識改變命運」等主題。
常見問題
《尋人記2》安仔投訴背後原來有故事？
據指是安仔主動聯絡《尋人記》攝製隊，並話要講出投訴背後的真正動機⋯⋯詳情請看
安仔曾患情緒病？
根據1987年6月2日的一集《星期二檔案》介紹，指安仔（梁安國）小時候發燒⋯⋯詳情請看