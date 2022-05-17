尋人記2｜安仔主動搵方東昇 「元祖級投訴王」揭當年愛投訴真相

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記2》，將於5月19日（周四）起逢周四、周五晚上10點半在翡翠台播映，首集節目的嘉賓，有曾經在40年前堅持「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔，原來今次是他主動搵上節目攝製隊，大講「投訴背後」的故事，仲同主持方東昇一齊鬥拋金句！