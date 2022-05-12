《尋人記2》下周開播救收視 方東昇再率3位「昇女郎」出動 一位升呢人妻﹗
《尋人記2》有望成無綫收視救星
《尋人記2》將會接檔《360秒人生課堂》，逢星期四、五晚上10時30分播出，近期無綫收視低迷，上輯《尋人記》跨平台收視有近23點，令新一輯《尋人記2》被視為挽救收視的救星。今次節目尋人對象繼續為八、九十年代曾出現在《星期日檔案》或《新聞透視》的小故事主角，涉及範疇包括住屋、校園生活、男女關係等，相信能勾起不少港人回憶。
尋找當年街童及帶子洪郎
方東昇帶住三位「昇女郎」四出尋人，也不時「被尋人」，有當事人主動聯絡見面，也有觀眾來信求助，在節目預告中，已率先提及至少有5個全新的尋人故事，包括「當年街童去哪兒？」、「『帶子洪郎』身在何方？」、「『投訴王』又有新冤情？」、「明星保母已經退隱江湖？」及「受訪者委託越洋尋親」等。
「昇女郎」黃曉瑩疫情下擺酒結婚
作為三位「昇女郎」之一的新聞小花黃曉瑩面圓圓又笑容甜美，任新聞主播以來有不少支持者，原來小花早已名花有主，2020年曾被影到與六呎高型男拍拖，男方以60萬名貴房車接送！同年黃曉瑩被網民發現突然請假十日，原來同圈外有米男友去了註冊結婚，但因撞正疫情，延至去年才補擺喜酒，當日除了前新聞小花梁凱寧任擔任姊妹之外，參加《衝上雲霄》而轉做幕前的盛勁為則擔任戥穿石，亦有不少新聞界朋友到賀﹗
現年31歲的新聞小花黃曉瑩於香港中文大學新聞及傳播學系畢業，2011年還在求學時已加入無綫任實習記者，畢業後正式加入無綫新聞部，曾任駐澳門記者，15年擔任新聞主播，16年升為無綫新聞副策劃主任，除了坐陣報道新聞，亦參與製作不少專題性節目，包括《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》和《尋人記》等。
「昇女郎」李曉欣做主持因得罪張文采？
現年27歲的李曉欣曾就讀香港樹仁大學新聞與傳播學系學士學位，但後來退學並前往澳洲南澳大學讀書，到2016年加入無綫，2017年轉做記者，及後在2018年，有傳她曾因得罪主播張文采而被調離主播組，再被調往任《長命百二歲II》的主持，與方東昇合作，反而知名度大增，現在成為了無綫新聞台主播。
「昇女郎」黃靖婷樹仁大學畢業
現年28歲的黃靖婷早在大學二年級時已參加「青少年主播大專賽」，並入圍16強，2015年她自樹仁大學新聞與傳播系畢業，2017年加入無綫，初時擔任無綫財經台專題節目記者，主持過節目《升學無疆界》及《最強生命線》，到現在成為新聞主播，2020年首次與方東昇合作主持節目《這麼遠，那麼近》，之後又主持了《尋人記》。
網友列「尋人名單」：最想搵到阿源、是旦男！
《尋人記2》去年落實添食後，網民相當關注會搵咩新聞人物？網友紛紛幫手提名，表示最想節目組找到曾在2005年《星期日檔案》中說出「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」等金句的主角阿源，而阿源說出的金句也成為人氣爆登的網絡潮語，十分受歡迎。
阿源《星期日檔案》爆出多個金句
阿源全名是梁文源，曾是無線電視專題節目《星期日檔案》的受訪者之一，當時節目以「雙失青年」為題，請到當時為雙失青年的阿源接受訪問。當時阿源沒有意欲外出，亦沒有工作，人生非常頹廢。阿源變成隱閉青年，他自己就歸咎於「外圍因素」，放棄面前機會，面對家人壓力時又發更大發脾氣。
節目再跟進阿源正嘗試尋找工作 2013年傳出婚訊
2006年，節目在「走出隱蔽」專題報道作跟進，當時阿源正嘗試尋找工作，嘗試接觸社會。之後阿源表示在節目出街後，有社區青年中心曾聘請他做活動助理，2006年他又開始在香港大學任職圖書館管理員。2013年，有討論區傳出阿源婚訊，傳媒證實阿源準備與相識8年、拍拖5個月的女友Fanny結婚。阿源繼續爆金句：「做男仔梗係要cool，唔可以做兵！」相當霸氣。
網友續提名「是旦男」
除了阿源，網民還希望方東昇可以尋獲當年在維園干擾其直播的舉牌男子「是旦男」，有網友表示「是旦男」後來有參加過2012年立法會選舉，唔難搵得到！
此外網友仲希望《尋人記2》可以訪問以下出現過在新聞節目中的人物：