《尋人記2》下周開播救收視 方東昇再率3位「昇女郎」出動 一位升呢人妻﹗

去年播出《尋人記》在「2022紐約影視節」歷史及社會紀錄片組別獲得銅獎，《尋人記2》將於下周四（19日）翡翠台開播，共10集節目將繼續由「金句王」方東昇率領3位新聞小花黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷，以及原班幕後人馬，預告見到至少有5個尋人故事。