尋人記2|方東昇爆Seed落區搵30年N無杯麵男孩 網民竟然反應兩極？

由方東昇、黃曉瑩、 李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 II》，連「元祖級投訴王」安仔都搵到，1982 年投訴稱王的安仔，事隔 40 年作風依舊令街坊聞「安」色變。繼「元祖級投訴王」後，節目組再找到重量級人物「吃杯麵的男孩」。