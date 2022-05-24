尋人記2|方東昇爆Seed落區搵30年N無杯麵男孩 網民竟然反應兩極？
由方東昇、黃曉瑩、 李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 II》，連「元祖級投訴王」安仔都搵到，1982 年投訴稱王的安仔，事隔 40 年作風依舊令街坊聞「安」色變。繼「元祖級投訴王」後，節目組再找到重量級人物「吃杯麵的男孩」。
《尋人記II》爆seed尋30年前流連街頭「杯麵男孩」
「元祖級投訴王」安仔亮相節目其實是「自投羅網」，所以節目組未能一嘗「尋人癮」，故此他們決定向難度挑戰，要尋找 30 年前終日流連街頭的「杯麵男孩」。翻查資料，1993年的「杯麵男孩」有機會出自9月26日《窮孩子》一集的主角。節目組反覆睇舊片搜尋「杯麵男孩」真實姓名，聯絡學校舊生，翻查社交平台，再落區搜索，成功在落區當日順利找到志文。到底昔日「冇人理、冇人教、冇人陪、冇飯開」的 N 無男孩今日生活如何？
伍姑娘大讚《尋人記II》網民反應卻兩極
「元祖投訴王」一集播出後掀起熱話，除了網民關注，就連「伍姑娘」伍詠薇都大讚，她在Facebook出post：「今日（上周五）呢一集，仲請埋醫生去同受訪者傾偈溝通，了解佢嘅情況， 非常感動。認真嘅製作。方東昇，你好嘢，我已經成為你粉絲。」有網民亦讚方東昇表現：「TVB年度最高質節目」、「都係睇方東昇呢啲最高質」；不過亦有網民對「元祖投訴王」一集反感：「真係誰大誰惡誰正確，個個都送嘢畀佢」、「就算真係採訪佢，都唔應該擺第一集，做差咗個開頭」。
《尋人記2》第4集（星期五）預告
經常說「男兒有淚不輕彈」，困境當前，不少男士眼淚往心裡流。他失婚又失業，父兼母職，照顧兩名子女，不禁在鏡頭前流下男兒淚。另一個他，太太不回家，恍如世界末日，一度想跳下地鐵路軌尋死。這兩位男士還好嗎？如今人在何方？團隊茫無頭緒，竟然要從一盆水仙和一塊磚頭找線索？