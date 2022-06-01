尋人記2｜方東昇上門搵人變被搵 屋邨熱心伯伯擺烏龍放笑彈

《尋人記II》開播兩周贏盡口碑，上周故事主角「吃杯麵的男孩」志文，憑藉樂觀正向 態度克服童年逆境，加上與恩師黃Sir的互動既含蓄又感人，節目播出後好評如潮； 不少街坊主動跟志文打招呼，大叫「杯麵男」，為他打氣。另一單元主角黃國強及 James，「憑著愛」走出失婚陰霾，重新找到愛的支柱，組織幸福家庭，節目內外 充滿感動。