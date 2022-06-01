尋人記2

尋人記2｜方東昇上門搵人變被搵 屋邨熱心伯伯擺烏龍放笑彈

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《尋人記II》開播兩周贏盡口碑，上周故事主角「吃杯麵的男孩」志文，憑藉樂觀正向 態度克服童年逆境，加上與恩師黃Sir的互動既含蓄又感人，節目播出後好評如潮； 不少街坊主動跟志文打招呼，大叫「杯麵男」，為他打氣。另一單元主角黃國強及 James，「憑著愛」走出失婚陰霾，重新找到愛的支柱，組織幸福家庭，節目內外 充滿感動。

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尋人記2 「吃杯麵的男孩」30年後成為一位廚師，做飲食因為細個冇啖好食。
「吃杯麵的男孩」30年後成為一位廚師，做飲食因為細個冇啖好食。（圖片來源：《尋人記2》截圖）

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尋人記2 黃國強當年父兼母職，曾兩度想過輕生。
黃國強當年父兼母職，曾兩度想過輕生。（圖片來源：《尋人記2》節目截圖）
尋人記2 James在沙士期間面對失業、失婚，壓力大到落淚。
James在沙士期間面對失業、失婚，壓力大到落淚。（圖片來源：《尋人記2》截圖）

《尋人記II》方東昇大包圍尋人s記

本周《尋人記II》故事主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子；兩集故事帶出節目招牌特色「人情味」，讓觀眾回到那些年， 重溫舊日情懷。本周尋人過程，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期， 撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還 有數之不盡的熱心住客，當中最搞笑是遇上尋人記粉絲鄭伯伯。

尋人記2 下白泥村校讀書的孩子近況如何？
下白泥村校讀書的孩子近況如何？（圖片來源：TVB提供）
尋人記2 今次真係好高難度呀！
今次真係好高難度呀！（圖片來源：TVB提供）

熱心阿伯：你去搵方東昇啦

為了尋覓當年受訪的李鄭屋徙置區街坊，攝製隊幾乎每周必到「李鄭屋」遊走碰運氣，期間熱心的鄭伯伯主動推介尋人妙法，並胸有成竹向當時站在家門、戴著口罩 的方東昇說：「你去搵方東昇啦！佢三十年、四十年後（嘅人）都搵到，佢有電腦、 check到吖嘛。素未謀面都搵到，你冇睇電視架咩？」方東昇聽完，立即除下口罩 回應「我就係方東昇」，大感錯愕的鄭伯伯即時笑彎了腰，負責拍攝的黃曉瑩亦笑 到幾乎手震，場面爆趣。攝製隊事後聯絡鄭伯伯，原來他受訪時剛完成白內障手術， 故認不出眼前的方東昇。鄭伯伯又透露自己早前在節目宣傳片出現後，每次落街均 有街坊向其表示：「你上咗鏡呀！」足證李鄭屋邨鄰里感情要好。

《尋人記II》內地網民都力捧

《尋人記II》在內地同樣有不少迴響，豆瓣現時評分9.7，相關留言每多好評：「有 人情味的節目」、「絕對係TVB金牌節目，每個故事和人物都耐人尋味，令人有非 常多的思考空間」、「第三集志文的故事從頭哭到尾」、「新一季，依舊高水準」、「方東昇條Team，就是品質保證」、「第一集故事上集很詼諧，下集看到人眼濕 濕」、「有笑點、有淚點、有反思、有Point」、「笑淚交織」、「呈現真實的人性 才最打動人」、「既是尋人，又是尋人生經歷、人生態度」。

尋人記2 方東昇又有金句喇！
方東昇又有金句喇！（圖片來源：TVB提供）
尋人記2 呢集嘅尋人貴人，仲同曉瑩有淵源。
呢集嘅尋人貴人，仲同曉瑩有淵源。（圖片來源：TVB提供）

常見問題

《尋人記2》方東昇搵人變被搵？

今集攝製隊跟進李鄭屋個案，遇上屋邨熱心伯伯⋯⋯詳情請看

《尋人記2》內地反應如何？

內地觀眾對《尋人記2》有不少好評，更有人留言話睇到喊⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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