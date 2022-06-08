尋人記2｜方東昇難度升級 助93歲「神奇婆婆」尋昔日中學同學
《尋人記2》自開播以來好評不斷，觀眾隔著螢光幕也能感受台前幕後的真誠，有網民更留言大讚《尋人記2》主角貼地親切。周四(6月9日)播出的第7集，方東昇尋人難度再升級，尋找開播以來最高齡的「那些年的烈女」，為助93歲的「神奇婆婆」尋回同班同學，方東昇今次唔靠電腦靠醬油。
《尋人記2》｜當神邏輯婆婆遇上方東昇
由無綫新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 2》播出以來，攝製隊被大讚安排「特別嘉賓」與主角重逢很有心思：「佢哋可以重逢全靠《尋人記》團隊」、「見到主角們難得重聚很感動，令我也憶起童年時代」；第七集更是圍繞一位 93 歲的「神奇婆婆」！早在 1940 年代，日軍攻打香港期間，「神奇婆婆」與中學同學失散，眾人沒有電腦科技「加持」，憑藉醬油留下的線索，再加上超強的緣分，奇蹟尋回成班同學仔。
方東昇向前輩偷橋
這批「尋人先鋒」九十年代初曾齊齊接受訪問，分享重逢喜悅，大談名校女生頑皮史，包括「那些年，我們一起出過的貓」。至今相隔三十多年，「尋人先鋒」去了哪兒？「尋人難，尋老人更難」，一眾新聞主角昔日受訪時已是 60 多歲，屈指一算，如今最年輕一位在生也 90 多歲，攝製隊要戰勝大海撈針的高難度，又要和時間競賽，最終能找到多少位「同學仔」？這次不靠網上找畢業照，無法憑磚牆顏色鎖定被訪者住址，攝製隊索性向前輩「偷橋」，押注在一瓶醬油身上…
神奇婆婆唔簡單
「唔好蝦阿婆讀得書少」，早年女性有機會接受教育，殊不簡單，堪稱烈女的「神奇婆婆」讀過幾年書，膽大心細、醒目識做、滿腦子不一樣的哲理，後來更成為業界的「打工皇后」，成就傳奇人生。到底是「神奇婆婆」的神邏輯勁，還是方東昇的金句醒？睇《尋人記2》自有分曉。