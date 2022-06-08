尋人記2｜方東昇難度升級 助93歲「神奇婆婆」尋昔日中學同學

《尋人記2》自開播以來好評不斷，觀眾隔著螢光幕也能感受台前幕後的真誠，有網民更留言大讚《尋人記2》主角貼地親切。周四(6月9日)播出的第7集，方東昇尋人難度再升級，尋找開播以來最高齡的「那些年的烈女」，為助93歲的「神奇婆婆」尋回同班同學，方東昇今次唔靠電腦靠醬油。