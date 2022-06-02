尋人記2｜鄭裕玲俾方東昇搞到心癢癢 曾私約開P 欲約訪問竟被拒！
《尋人記2》自播出後引來各界迴響，「元祖投訴王」安仔、30年的「杯麵男孩」、兩位單親爸爸18年後終極告白，等等個案都能吸引觀眾，有笑有淚，就連DoDo姐鄭裕玲都係節目fans，在商台節目《口水多過浪花》開咪點名讚方東昇！
DoDo姐點名大讚方東昇：的確係才子一名
DoDo姐與方東昇於TVB相識多年，自2008年北京奧運開始變得熟絡，當時TVB新聞部及體育組都前往北京直擊採訪，DoDo姐憶述當時方東昇是首批前往北京，採訪當時市面籌備奧運的情況。DoDo姐最深印象是方東昇獨自搜集不同有趣的故事，形容「影咗好多奇奇怪怪嘢」，令她出發到北京有更深了解。她大讚：「方東昇的確係才子一名，又風趣幽默！」
方東昇私約DoDo姐開P
DoDo姐與方東昇自08年北京奧運變熟絡，回港後仍有保持聯絡。她更發現原來方東昇非常照顧同事，覺得不能長期困於辦公室，所以逢星期六他都會包辦新聞組的「戶外活動」，一同玩桌遊聯誼放鬆。有一次方東昇更邀約DoDo姐參與，她當然一口應承，她憶述方東昇希望為同事送上驚喜，所以特意安排她作神秘嘉賓。DoDo姐笑言：「當時玩card game我輸咗好多，不過好開心，平時正正經經嘅新聞報道員，私下個個都風趣幽默，IQ又高！」
DoDo竟然「請唔郁」方東昇做訪問搞到好心癢
DoDo姐現主持商台目《口水多過浪花》不時邀請嘉賓作訪談，她如此欣賞方東昇，自然想邀請對方作嘉賓，豈料TVB一個規矩搞到唔成事。她憶述方東昇的答覆：「佢話得到Do姐欣賞真係好開心！不過TVB新聞組有規矩不能個別接受訪問。」DoDo姐更說：「搞到我好心癢希望請到佢上嚟！希望TVB廢除條例啦！其實我好鍾意《尋人記2》嘅執行，方東昇的確係才子一名，有感動位亦都幫助受訪者！」