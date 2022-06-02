尋人記2｜鄭裕玲俾方東昇搞到心癢癢 曾私約開P 欲約訪問竟被拒！

《尋人記2》自播出後引來各界迴響，「元祖投訴王」安仔、30年的「杯麵男孩」、兩位單親爸爸18年後終極告白，等等個案都能吸引觀眾，有笑有淚，就連DoDo姐鄭裕玲都係節目fans，在商台節目《口水多過浪花》開咪點名讚方東昇！