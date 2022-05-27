尋寶記｜38年前張衛健排骨仔有頭髮片段出土！ 剃光頭背後有勵志故事

《尋寶記》節目逢星期四、五晚緊接《尋人記II》播出，說穿了其實是廣告節目，不過當中會用一些舊節目、資料片段包裝，佩服節目的心機之餘，亦帶大家回味8、90年代香港的事物。昨晚（5月27日）一集，有38年前張衛健排骨仔兼有留長髮的片段出土！