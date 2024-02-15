尋找世界另一個我台灣篇｜譚俊彥搵同名同姓「有緣人」 曾被指撞樣李政宰
譚俊彥說服狄龍必須出動秘密武器
既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是甚麼感覺？為了尋找身處台灣的「譚俊彥 s」，譚俊彥通過了「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、漁市場、公路及海傍等不同地方，暢談人生經、食經、車經及減壓經的同時，還大談父親經。
譚俊彥分享對父親狄龍的看法：我到依家都仲覺得佢係包青天
譚俊彥 在節目中罕有地大談對父親狄龍的看法，還會大爆狄龍在家中的趣怪習慣。「我父親是一個很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇（奬）你，你就把那個人減二十分。我到依家都仲覺得佢係包青天，好似我返到屋企會攤喺度（休息），佢唔係架，佢返到屋企要 XXX（看節目自有分曉），原來咁樣對佢嚟講舒服啲。」
導演張徹親自為譚俊彥命名
譚俊彥續指即使到了現在這個年紀 ，還是要出動「秘密武器」說服父親；至於小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親作為自己與父親的溝通橋樑，並因而被笑稱「Mummy’s Boy」。 談到俊彥這個名字，譚俊彥 透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思，節目中將有詳細解釋；另亦因為父親是狄龍， 譚俊彥 於出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥便稱當年看新聞已知道自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣份亦是由當刻開始萌芽。
同場加映同名同姓戲劇性結緣 譚俊彥：世界就係咁細，仲癲過拍戲
本周節目還同場加映了「同名同姓的緣份」，原來身處台灣的譚俊彥 s； 雖然本身並無任何關連，甚至生活圈子與年齡層亦截然不同；但二人卻因為一件事，即使當時身處不同時空、亦意外地透過一個中間人牽連在一起；製作組在節目中將抽絲剝繭還原整個「緣份的天空」，兩大台灣譚俊彥對此均大表驚嘆：「怎麼會那麼巧」、「 這節目真的功德無量」，譚俊彥 坦言：「我聽完覺得好癡線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」「譚俊彥聯盟」 最終雖然只相處了三天左右，但由於同名同姓，三人全程恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談。拍
攝臨近尾聲，感性的 譚俊彥 不但流下了不捨的眼淚，更為了「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有 Heart。
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