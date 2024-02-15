尋找世界另一個我臺灣篇

尋找世界另一個我台灣篇｜譚俊彥搵同名同姓「有緣人」 曾被指撞樣李政宰

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台灣譚俊彥原來唔止一個！《尋找世界另一個我：台灣篇》派出譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸將先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周為大家尋找「同名聯盟」嘉賓藝人是譚俊彥。

尋找世界另一個我臺灣篇 本周有「譚俊彥聯盟」，到底身處台灣嘅譚俊彥 s，會有咩故仔呢？
本周有「譚俊彥聯盟」，到底身處台灣嘅譚俊彥 s，會有咩故仔呢？（圖片來源：TVB

譚俊彥說服狄龍必須出動秘密武器

既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是甚麼感覺？為了尋找身處台灣的「譚俊彥 s」，譚俊彥通過了「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、漁市場、公路及海傍等不同地方，暢談人生經、食經、車經及減壓經的同時，還大談父親經。

譚俊彥分享對父親狄龍的看法：我到依家都仲覺得佢係包青天

譚俊彥 在節目中罕有地大談對父親狄龍的看法，還會大爆狄龍在家中的趣怪習慣。「我父親是一個很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇（奬）你，你就把那個人減二十分。我到依家都仲覺得佢係包青天，好似我返到屋企會攤喺度（休息），佢唔係架，佢返到屋企要 XXX（看節目自有分曉），原來咁樣對佢嚟講舒服啲。」

導演張徹親自為譚俊彥命名

譚俊彥續指即使到了現在這個年紀 ，還是要出動「秘密武器」說服父親；至於小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親作為自己與父親的溝通橋樑，並因而被笑稱「Mummy’s Boy」。 談到俊彥這個名字，譚俊彥 透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思，節目中將有詳細解釋；另亦因為父親是狄龍， 譚俊彥 於出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥便稱當年看新聞已知道自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣份亦是由當刻開始萌芽。

尋找世界另一個我臺灣篇 為咗尋找台灣譚俊彥 s，譚俊彥 要應付唔少製作組安排嘅特別任務。
為咗尋找台灣譚俊彥 s，譚俊彥 要應付唔少製作組安排嘅特別任務。（圖片來源：TVB

同場加映同名同姓戲劇性結緣 譚俊彥：世界就係咁細，仲癲過拍戲

本周節目還同場加映了「同名同姓的緣份」，原來身處台灣的譚俊彥 s； 雖然本身並無任何關連，甚至生活圈子與年齡層亦截然不同；但二人卻因為一件事，即使當時身處不同時空、亦意外地透過一個中間人牽連在一起；製作組在節目中將抽絲剝繭還原整個「緣份的天空」，兩大台灣譚俊彥對此均大表驚嘆：「怎麼會那麼巧」、「 這節目真的功德無量」，譚俊彥 坦言：「我聽完覺得好癡線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」「譚俊彥聯盟」 最終雖然只相處了三天左右，但由於同名同姓，三人全程恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談。拍

尋找世界另一個我臺灣篇 拍攝尾聲，譚俊彥 唔單止唱歌兼彈結他畀另外兩個譚俊彥聽。
拍攝尾聲，譚俊彥 唔單止唱歌兼彈結他畀另外兩個譚俊彥聽。（圖片來源：TVB

攝臨近尾聲，感性的 譚俊彥 不但流下了不捨的眼淚，更為了「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有 Heart。

尋找世界另一個我臺灣篇 仲眼泛淚光咁拎住寫咗嘢嘅紀念冊出嚟，好感性。
仲眼泛淚光咁拎住寫咗嘢嘅紀念冊出嚟，好感性。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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