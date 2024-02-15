尋找世界另一個我台灣篇｜譚俊彥搵同名同姓「有緣人」 曾被指撞樣李政宰

台灣譚俊彥原來唔止一個！《尋找世界另一個我：台灣篇》派出譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸將先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周為大家尋找「同名聯盟」嘉賓藝人是譚俊彥。