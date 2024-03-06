尋找世界另一個我

尋找世界另一個我｜陳展鵬化身粉雄救兵 雅涵客串激情約會過程好尷尬

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Keith

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堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周四（7 日）、五（8 日）晚 10 點半翡翠台播映最後兩集。本周《尋找世界另一個我》的嘉賓藝人陳展鵬（煎 Pan），煎 Pan 尋找第一位「陳展鵬」過程絕不簡單！

煎 Pan尋找「超級宅男」

煎 Pan 在 Vtuber 庫洛姆的提示下闖關，又要戴貓耳賣萌又要與春麗「決鬥」，平時斯斯文文的煎 Pan 大晒反差萌，認真唔話得！煎 Pan 幾經波折才找到第一位陳展鵬，原來第一位陳展鵬是超級宅男，家中房間全是漫畫和手辦模型，他坦言性格怕生沒甚麼朋友，更是一名 A0 單身男，他其中一個心願就是出 Pool，他坦言：「很想拍拖，畢竟年紀都大了，我想改變自己，提升自己信心，這樣才有勇氣跟女生搭話！」

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煎 Pan 戴貓耳，咁可愛得唔得㗎？（圖片來源：TVB

A0 展鵬全程緊張到口窒窒

煎 Pan 旋即化身「粉雄救兵」，帶了 A0 展鵬剪頭髮兼換了一身造型，更特意邀來台灣啦啦隊女神雅涵和 A0 展鵬進行模擬約會！由於首次與女生約會，A0 展鵬全程緊張到口窒窒，要雅涵主動說話找話題，氣氛非常尷尬！直男度 100%的 A0 展鵬之後更掛住自己吃東西，沒有細心地為雅涵夾菜，令到在旁「觀戰」的煎 Pan睇到非常激氣，場面搞笑。約會完畢後，雅涵會為今次的約會評分，A0 展鵬表現又合不合格呢？

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煎 Pan 化身粉雄救兵，幫 A0 展鵬打造全新造型。（圖片來源：TVB

第二位陳展鵬燒烤店老闆

之後煎 Pan 繼續出發尋找第二位陳展鵬，經過一輪尋尋覓覓，發現燒烤店老闆正是第二位陳展鵬，煎 Pan 與他有不少共通點，兩人同樣年紀輕輕便出來社會工作，亦接觸過不同類型的工種，就連地盤都撈過！煎 Pan 分享經驗說：「最不好就是踩釘，一星期都不能走路。」身為視帝的煎 Pan 演藝路並非一帆風順，他透露曾經想過放棄：「做演員不是很順利，淆了十多年，有想過放棄，當時我回到現在的公司（TVB），我給 3 年時間自己，如果都不行我就轉行！」

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第二位展鵬經營燒烤店。（圖片來源：TVB

Phoebe 感觸爆喊！

之後兩人齊齊釣魚大談男人經，製作組特意安排兩人的另一半靜悄悄偷聽兩人對話！煎 Pan 期間分享與太太單文柔（Phoebe）的首次邂逅經過，並會發表愛妻宣言，Phoebe 聽到後感觸得爆喊。之後兩 Pair 人出發放天燈，煎 Pan 和 Phoebe 更

會神助攻第二位陳展鵬完成人生大事，場面相當感人。最後三位展鵬將會終極合體完成一個壯舉，想知道是甚麼？密切留意本周播出的《尋找世界另一個我 台灣篇》。

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煎 Pan 兩公婆助攻第二位展鵬完成人生大事！（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

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圖片來源：圖片來源：TVB

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