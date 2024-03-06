尋找世界另一個我｜陳展鵬化身粉雄救兵 雅涵客串激情約會過程好尷尬

堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周四（7 日）、五（8 日）晚 10 點半翡翠台播映最後兩集。本周《尋找世界另一個我》的嘉賓藝人陳展鵬（煎 Pan），煎 Pan 尋找第一位「陳展鵬」過程絕不簡單！