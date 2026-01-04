尋歡作樂姐姐｜何依婷上海Order五猛男！「十手按摩」表情失控畫面流出？
何依婷爽歎十手按摩 林凱恩怕醜掩面勁尷尬
節目明晚首播的第一集，麥玲玲便帶領何依婷、何沛珈及林凱恩直擊上海一間猛男雲集的按摩店。一眾猛男列隊歡迎，何依婷即「有風駛盡𢃇」，大膽Order五名猛男為她一人進行「十手按摩」，過程中更被鏡頭捕捉到各式各樣的「享受表情」，綜藝感十足，場面搞笑。相比之下，同行的林凱恩則明顯含蓄得多，面對猛男靠近服務，她嚇得一再露出掩面、揞耳仔等極度怕醜的狀態，更忍不住大叫：「我不好意思！」，與一臉Enjoy的何依婷形成極大反差，火花四濺。
何沛珈拋棄女神包袱 「包租婆」上身爭仔超狂
同場的何沛珈（Roxanne）則完全是另一種畫風，在節目中徹底拋下女神包袱，堪稱「瞓身演出」。在開首的小劇場中，她扮演「宿醉」睡醒，不但以「烏wear」Look現身，更不惜將筷子插在頭上，以「包租婆」造型大搖大擺，喜感大爆發。其後在介紹壁球主題餐廳時，Roxanne更「戲精」上身，為與林凱恩上演一場火花四濺的爭仔大戰，不顧形象當街剝衫，甚至發動「Pat Pat攻擊」擾亂對方，瘋狂舉動令人期待她在節目中還會有甚麼出位表現。
麥玲玲帶隊玩轉上海 爆肌放題加五美床照勁吸睛
《尋歡作樂的姐姐》由麥玲玲擔任領隊，分別帶領何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；以及戴祖儀、吳若希、游嘉欣玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地專為女性消費群而設的吃喝玩樂新熱點。節目除了有大量「爆肌男」及「小鮮肉」放題，讓姐姐們大飽眼福外，更加入不少戲劇元素及誇張的「小劇場」。據悉，五位女主持更會上演「床戲」，並會密集式大晒靚爆造型刺激觀眾眼球，絕對是娛樂及資訊性兼備。
節目預告引爆期待 網民焦點鎖定三大破格場面
節目雖然尚未播出，但官方預告已成功引爆網民期待，不少觀眾的焦點都鎖定在幾位女神的破格演出上。當中以「何依婷的『十手按摩』享受表情」呼聲最高，網民紛紛表示期待畫面播出，更預言會成為新一輪的熱門話題及表情包素材。另外，「何沛珈徹底拋開偶包的『包租婆』造型與瘋狂爭仔戲碼」亦備受矚目，其喜劇潛力被看高一線。而「林凱恩的極度怕醜反應」與其他姐姐的大膽舉動形成強烈反差，這種真實互動亦被視為節目的一大看點，預計將引起大量討論。