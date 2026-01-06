尋歡作樂姐姐｜何沛珈遭爆肌男公主抱拋高！緊張到全身通紅畫面震撼？

在最新一集《尋歡作樂的姐姐》中，何沛珈（Roxanne）體驗被爆肌猛男「動態公主抱」，期間更被對方輕輕拋起，嚇得她花容失色兼瘋狂尖叫，更一度緊張至全身通紅！現場氣氛熾熱，究竟這位猛男之後提出的驚人挑戰是甚麼？而他又能否成功？