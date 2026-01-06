尋歡作樂姐姐｜何沛珈遭爆肌男公主抱拋高！緊張到全身通紅畫面震撼？
廣告
在最新一集《尋歡作樂的姐姐》中，何沛珈（Roxanne）體驗被爆肌猛男「動態公主抱」，期間更被對方輕輕拋起，嚇得她花容失色兼瘋狂尖叫，更一度緊張至全身通紅！現場氣氛熾熱，究竟這位猛男之後提出的驚人挑戰是甚麼？而他又能否成功？
何沛珈被爆肌男公主抱拋高 嚇到全身通紅勁震撼
節目中，何沛珈、林凱恩及劉曉昆一行人到訪上海一間網紅酒吧，氣氛極之熱烈。其中一位「剝衫黑背心」猛男表演者成為全晚焦點，他先是上演一幕「麒麟臂生剝合桃」，徒手用臂力夾爆合桃，技驚四座。隨後他更邀請何沛珈進行貼身體驗，直接將她以公主抱抱起，更驚險地將她輕輕向上拋，嚇得何沛珈連環爆出「害羞三連環」的嬌俏表情，更因過度緊張刺激，被鏡頭捕捉到全身通紅的畫面，場面極度震撼。可見這位猛男的魅力確實不容忽視，完全震懾了在場三位女士。
林凱恩被單手舉起瘋狂尖叫 猛男再下戰書挑戰1揪2
正當大家以為何沛珈的「動態公主抱」已是全晚高潮，這位爆肌猛男的表演還未結束。他接著輕鬆地以單手將另一位主角林凱恩舉起，嚇得向來怕醜的林凱恩失控瘋狂尖叫，與她平時的文靜形象形成極大反差。眼見兩位女士反應熱烈，猛男隨即再下戰書，竟提出要一手舉起林凱恩、另一手同時舉起何沛珈，挑戰「1揪2」的人體極限。這個瘋狂提議令現場氣氛推至最高點，到底他最終能否成功完成這項不可能的任務？節目在此留下巨大懸念。
劉曉昆潑墨減壓勁瘋狂 竟獲純情小鮮肉垂青
除了刺激的酒吧體驗，姐姐們的上海之旅亦充滿其他玩樂看點。在一個以減壓為主題的潑墨畫室中，劉曉昆與林凱恩徹底放飛自我，瘋狂玩潑墨。當中自稱「上海地膽」的劉曉昆因為玩得太投入，其豪邁奔放的行為舉止，竟意外吸引到畫室一位「純情小鮮肉指導員」的注意和垂青，二人互動充滿火花。此外，她們還到訪了面積接近十二個足球場的室內滑雪場，以及一間以「名畫美食」聞名的餐廳，邊品嚐精緻菜式邊欣賞專業跳舞表演，盡顯奢華享受。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期