尋歡作樂姐姐｜何沛珈古裝浸浴仙氣盡失！挑戰-100度極刑面容扭曲？

昨晚《尋歡作樂的姐姐》播出一幕驚心動魄畫面，主角何沛珈上一秒還在扮古代美人浸浴仙氣飄飄，下一秒竟挑戰攝氏-100度的「冷療機」！畫面中見她由本來笑容滿面，瞬間變得面容扭曲，更失控大叫頂唔順，場面極度震撼；究竟在那個冰冷的密室中發生了甚麼事，令她有如此巨大的反應？