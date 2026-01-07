尋歡作樂姐姐｜何沛珈古裝浸浴仙氣盡失！挑戰-100度極刑面容扭曲？
何沛珈挑戰-100度冷療機 仙氣女神秒崩潰
在昨晚播出的節目中，何沛珈與林凱恩繼續在上海體驗各種新奇玩意。其中一項便是連球星C朗都試過的「冷療機」，透過釋放攝氏-100至140度的超低溫氮氣，聲稱能加速肌肉康復。向來大膽的何沛珈自告奮勇搶先體驗，剛開始時她還能笑著形容感覺像「騰雲駕霧」，但隨著溫度急降至接近攝氏-100度，她的表情瞬間大變，由輕鬆變成痛苦，最後更忍不住在鏡頭前崩潰尖叫，大喊「頂唔順」，與平時的女神形象形成極大反差。在旁的林凱恩則全程「食花生」，看著隊友的痛苦模樣，場面既驚險又搞笑。
何沛珈林凱恩夢回宋朝 洞穴浸浴大騷仙氣
在接受「極刑」挑戰前，何沛珈與林凱恩其實度過了一段極寫意的時光。兩人去到一間充滿宋朝風格的場所，體驗「沉浸式洞穴浸浴」。為了更加投入，她們更換上店家準備的古裝，化身古代美人，在古色古香的洞穴環境中享受浸浴。從畫面所見，兩人仙氣十足，非常享受這次穿越時空的體驗，與之後在冷療機中的狼狽模樣簡直是天壤之別。除了浸浴，她們亦品嚐了集合「七省」特色的盛宴，以及極難預約的Fine Dining，盡顯節目「尋歡作樂」的主題，讓觀眾也感受到姐姐們的奢華享受。
劉曉昆晒驚人柔軟度 「大腳趷起」嚇窒林凱恩
節目除了何沛珈的冰火體驗夠吸睛外，同行的另一位姐姐劉曉昆亦有驚人表現。在一節活動中，劉曉昆突然施展「中年真功夫」，在眾人面前輕鬆做出「大腳趷起」的高難度動作，將一隻腳筆直地舉高過頭，展示出驚人的身體柔軟度，完全不像大家印象中的中年身驅。這個突如其來的舉動，不但令在場工作人員嘩然，更嚇到身旁的林凱恩目瞪口呆，為緊張的行程增添了不少歡樂氣氛，也讓觀眾見識到姐姐們多才多藝的另一面。
網民熱議冰火體驗 「隔住Mon都覺得凍！」
節目播出後，何沛珈挑戰冷療機一幕隨即引起網民洗版式討論，輿論反應極之熱烈。不少網民都大讚何沛珈非常專業和勇敢：「何沛珈真係玩得！-100度唔係講笑！」、「睇到佢個樣由笑變猙獰，就知有幾恐怖！」、「隔住個mon都覺得凍，睇到打冷震！」亦有網民笑指林凱恩的反應非常真實：「林凱恩食花生個樣勁好笑，最佳損友！」另外，古代浸浴的環節也大受歡迎，網民紛紛留言：「個宋代浸浴好似好正，想去試下！」、「兩位姐姐古裝look好靚，仙氣爆棚！」整個節目成功製造大量話題。