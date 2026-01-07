尋歡作樂姐姐｜何沛珈古裝浸浴仙氣盡失！挑戰-100度極刑面容扭曲？

昨晚《尋歡作樂的姐姐》播出一幕驚心動魄畫面，主角何沛珈上一秒還在扮古代美人浸浴仙氣飄飄，下一秒竟挑戰攝氏-100度的「冷療機」！畫面中見她由本來笑容滿面，瞬間變得面容扭曲，更失控大叫頂唔順，場面極度震撼；究竟在那個冰冷的密室中發生了甚麼事，令她有如此巨大的反應？

何沛珈挑戰-100度冷療機 仙氣女神秒崩潰

在昨晚播出的節目中，何沛珈與林凱恩繼續在上海體驗各種新奇玩意。其中一項便是連球星C朗都試過的「冷療機」，透過釋放攝氏-100至140度的超低溫氮氣，聲稱能加速肌肉康復。向來大膽的何沛珈自告奮勇搶先體驗，剛開始時她還能笑著形容感覺像「騰雲駕霧」，但隨著溫度急降至接近攝氏-100度，她的表情瞬間大變，由輕鬆變成痛苦，最後更忍不住在鏡頭前崩潰尖叫，大喊「頂唔順」，與平時的女神形象形成極大反差。在旁的林凱恩則全程「食花生」，看著隊友的痛苦模樣，場面既驚險又搞笑。

何沛珈林凱恩夢回宋朝 洞穴浸浴大騷仙氣

在接受「極刑」挑戰前，何沛珈與林凱恩其實度過了一段極寫意的時光。兩人去到一間充滿宋朝風格的場所，體驗「沉浸式洞穴浸浴」。為了更加投入，她們更換上店家準備的古裝，化身古代美人，在古色古香的洞穴環境中享受浸浴。從畫面所見，兩人仙氣十足，非常享受這次穿越時空的體驗，與之後在冷療機中的狼狽模樣簡直是天壤之別。除了浸浴，她們亦品嚐了集合「七省」特色的盛宴，以及極難預約的Fine Dining，盡顯節目「尋歡作樂」的主題，讓觀眾也感受到姐姐們的奢華享受。

劉曉昆晒驚人柔軟度 「大腳趷起」嚇窒林凱恩

節目除了何沛珈的冰火體驗夠吸睛外，同行的另一位姐姐劉曉昆亦有驚人表現。在一節活動中，劉曉昆突然施展「中年真功夫」，在眾人面前輕鬆做出「大腳趷起」的高難度動作，將一隻腳筆直地舉高過頭，展示出驚人的身體柔軟度，完全不像大家印象中的中年身驅。這個突如其來的舉動，不但令在場工作人員嘩然，更嚇到身旁的林凱恩目瞪口呆，為緊張的行程增添了不少歡樂氣氛，也讓觀眾見識到姐姐們多才多藝的另一面。

網民熱議冰火體驗 「隔住Mon都覺得凍！」

節目播出後，何沛珈挑戰冷療機一幕隨即引起網民洗版式討論，輿論反應極之熱烈。不少網民都大讚何沛珈非常專業和勇敢：「何沛珈真係玩得！-100度唔係講笑！」、「睇到佢個樣由笑變猙獰，就知有幾恐怖！」、「隔住個mon都覺得凍，睇到打冷震！」亦有網民笑指林凱恩的反應非常真實：「林凱恩食花生個樣勁好笑，最佳損友！」另外，古代浸浴的環節也大受歡迎，網民紛紛留言：「個宋代浸浴好似好正，想去試下！」、「兩位姐姐古裝look好靚，仙氣爆棚！」整個節目成功製造大量話題。

尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 何沛珈 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

