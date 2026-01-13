尋歡作樂姐姐｜吳若希策封戴祖儀「大面公主」 玩輸Game慘被小鮮肉壁咚！
最新一集《尋歡作樂的姐姐》火花四濺！吳若希與戴祖儀這對「閨密」上演相愛相殺戲碼，吳若希竟大膽策封對方為「大面公主」，更出手調戲！轉頭戴祖儀玩輸遊戲，慘被罰與爆肌小鮮肉近距離壁咚，畫面極震撼又爆笑，究竟兩人私下互動有多瘋狂？
吳若希古裝宴突襲 策封戴祖儀「大面公主」
節目中，吳若希、戴祖儀及游嘉欣三位年輕姐姐穿上特色古裝，在古色古香的餐廳大歎宮廷宴。當吳若希與游嘉欣好奇為何戴祖儀選擇異國風情造型時，戴祖儀沒好氣地自爆是因為拍節目曬黑了五度膚色。話音未落，作中性打扮的吳若希竟貪玩地用手指輕佻地𢭃起戴祖儀下巴，更即場策封她為「大面公主」，盡顯調皮本色。氣得戴祖儀馬上縮起臉龐，並激氣大聲反擊：「收聲呀八婆」，兩人毫不造作的鬥嘴場面極度搞笑，真實的閨密互動讓觀眾看得相當投入，完全展現出她們之間的好感情。
戴祖儀玩輸Game被罰 與爆肌小鮮肉激情壁咚
為了測試四位姐姐的「尋歡作樂指數」，製作組在泳池派對上安排了連串與型男埋身接觸的小遊戲，氣氛熾熱。在一輪激戰後，戴祖儀不幸玩輸遊戲，需要接受大懲罰。沒想到懲罰內容竟是與一位小鮮肉上演「壁咚」，戴祖儀被小鮮肉逼至牆邊，近距離四目交投，場面既尷尬又充滿喜劇效果。現場尖叫聲四起，其他姐姐們更是看得捧腹大笑，整個畫面既震撼又爆笑，戴祖儀的害羞反應與小鮮肉的淡定形成強烈對比，成為全晚高潮之一，娛樂性十足。
網民激讚火花十足：「呢啲先係真閨密！」
節目播出後，吳若希與戴祖儀之間相愛相殺的互動引起網民熱烈討論，不少觀眾大讚她們的化學作用極佳。網民紛紛洗版留言：「吳若希同戴祖儀互寸先好睇！」、「『收聲呀八婆』呢句笑到我噴飯，夠真！」、「呢啲先係真正嘅閨密，玩得夠放！」、「好羨慕戴祖儀，輸Game有小鮮肉壁咚，呢啲懲罰邊度搵？」、「大面公主個名好衰，但又好貼切好好笑！」大部分留言都認為兩人自然不造作的交流，比起按劇本演出的情節更吸引，成功為節目製造大量話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期