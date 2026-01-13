尋歡作樂姐姐｜吳若希策封戴祖儀「大面公主」 玩輸Game慘被小鮮肉壁咚！

最新一集《尋歡作樂的姐姐》火花四濺！吳若希與戴祖儀這對「閨密」上演相愛相殺戲碼，吳若希竟大膽策封對方為「大面公主」，更出手調戲！轉頭戴祖儀玩輸遊戲，慘被罰與爆肌小鮮肉近距離壁咚，畫面極震撼又爆笑，究竟兩人私下互動有多瘋狂？