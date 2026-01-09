尋歡作樂姐姐｜吳若希戴祖儀泳裝鬥長腿！游嘉欣清純Look突圍撼贏師姐？

東方新地

綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》最新一集簡直是視覺盛宴！戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲組成的「廣深四姐姐」帶觀眾玩轉廣州深圳，期間三位年輕主持更輪流大派福利。當中吳若希與戴祖儀的「黑白泳衣」長腿照極度吸睛，但游嘉欣的清純女神Look亦不容忽視，究竟這場無聲的造型大戰誰勝誰負？

吳若希戴祖儀黑白泳衣照大解放

在1月8日播出的集數中，吳若希與戴祖儀在享受揚帆出海的環節中，毫不吝嗇地展示完美身材。二人分別穿上黑色與白色泳衣，形成強烈對比，畫面極具衝擊力。這對「黑白無敵長腿」組合在遊艇上大擺甫士，盡顯成熟性感魅力，一雙雙修長美腿成為全場焦點，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，展現出健康又火辣的一面，完全不像已為人母。

游嘉欣多元清純女神Look搶鏡

相比兩位師姐的性感路線，25歲的游嘉欣（游游）則以「多元清純女神Look」殺出重圍，成為另一道亮麗風景。在節目中，游游無論是打網球還是享受美食，都以不同造型示人，大方展露香肩與小蠻腰，青春氣息滿瀉。她的造型雖然相對保守，卻完美突顯其清純氣質與鄰家女孩的感覺，成功吸納另一批粉絲，證明性感並非唯一武器。

姐姐團歎盡廣深奢華體驗

除了造型比拼夠吸睛，四位姐姐的奢華行程同樣令人羨慕。她們不僅揚帆出海，更找來靚仔教練學打網球，之後再去享受舒適的頭療放鬆身心。而在飲食方面，她們品嚐了景色絕美的海景異國Fusion菜、廣州一位難求的「藝術級」素食Fine Dining，以及充滿古風的新潮酒吧，完美演繹新興女性的享樂主義生活態度。

尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

