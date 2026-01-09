尋歡作樂姐姐｜吳若希戴祖儀泳裝鬥長腿！游嘉欣清純Look突圍撼贏師姐？
廣告
綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》最新一集簡直是視覺盛宴！戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲組成的「廣深四姐姐」帶觀眾玩轉廣州深圳，期間三位年輕主持更輪流大派福利。當中吳若希與戴祖儀的「黑白泳衣」長腿照極度吸睛，但游嘉欣的清純女神Look亦不容忽視，究竟這場無聲的造型大戰誰勝誰負？
吳若希戴祖儀黑白泳衣照大解放
在1月8日播出的集數中，吳若希與戴祖儀在享受揚帆出海的環節中，毫不吝嗇地展示完美身材。二人分別穿上黑色與白色泳衣，形成強烈對比，畫面極具衝擊力。這對「黑白無敵長腿」組合在遊艇上大擺甫士，盡顯成熟性感魅力，一雙雙修長美腿成為全場焦點，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，展現出健康又火辣的一面，完全不像已為人母。
游嘉欣多元清純女神Look搶鏡
相比兩位師姐的性感路線，25歲的游嘉欣（游游）則以「多元清純女神Look」殺出重圍，成為另一道亮麗風景。在節目中，游游無論是打網球還是享受美食，都以不同造型示人，大方展露香肩與小蠻腰，青春氣息滿瀉。她的造型雖然相對保守，卻完美突顯其清純氣質與鄰家女孩的感覺，成功吸納另一批粉絲，證明性感並非唯一武器。
姐姐團歎盡廣深奢華體驗
除了造型比拼夠吸睛，四位姐姐的奢華行程同樣令人羨慕。她們不僅揚帆出海，更找來靚仔教練學打網球，之後再去享受舒適的頭療放鬆身心。而在飲食方面，她們品嚐了景色絕美的海景異國Fusion菜、廣州一位難求的「藝術級」素食Fine Dining，以及充滿古風的新潮酒吧，完美演繹新興女性的享樂主義生活態度。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期