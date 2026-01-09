尋歡作樂姐姐｜吳若希戴祖儀泳裝鬥長腿！游嘉欣清純Look突圍撼贏師姐？

綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》最新一集簡直是視覺盛宴！戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲組成的「廣深四姐姐」帶觀眾玩轉廣州深圳，期間三位年輕主持更輪流大派福利。當中吳若希與戴祖儀的「黑白泳衣」長腿照極度吸睛，但游嘉欣的清純女神Look亦不容忽視，究竟這場無聲的造型大戰誰勝誰負？