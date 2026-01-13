尋歡作樂姐姐｜游嘉欣形象大解放！酒店房上演長腿騷 轉頭再晒超結實老鼠仔
廣告
《尋歡作樂的姐姐》最新一集成游嘉欣個人表演騷！一向形象斯文的游游迎來形象大解放，在酒店房上演「長腿無限好 Fashion Show」大派福利，轉頭又在健身室大晒超結實「老鼠仔」，動靜皆宜的反差形象令人眼前一亮，究竟這位新生代女神還隱藏了多少驚喜？
游嘉欣酒店房上演時裝騷 「長腿無限好」畫面震撼
今集絕對是游嘉欣的「Show Quali」之作！節目中，游游在酒店房間內上演了一幕個人時裝騷，大方展示美好身段。被形容為「長腿無限好 Fashion Show」的環節中，游嘉欣換上不同造型，盡顯其修長美腿與模特兒般的身材比例，畫面極度吸睛。這次的大解放，讓觀眾看到她有別於以往劇集中乖乖女或鄰家女孩的形象，散發出自信又嫵媚的女人味。游游毫不怯場地在鏡頭前擺出各種甫士，展現出充滿魅力的一面，讓不少網民驚嘆她原來「禾稈冚珍珠」，身材如此有料。
游嘉欣健身室大晒麒麟臂 超結實老鼠仔嚇窒網民
正當觀眾仍沉醉在游嘉欣的長腿時裝騷時，她馬上帶來另一個驚人反差！在健身活動環節中，游游穿上運動裝束，當她一用力，手臂竟爆出「超結實老鼠仔」，線條分明的肌肉讓在場眾人及螢幕前的觀眾都眼前一亮。這種從性感嫵媚到力量爆發的瞬間轉變，完美展示了她的「反差萌」。原來斯文的外表下，藏著長期堅持健身的驚人毅力。這個場面不但打破了外界對她柔弱的刻板印象，更為她塑造了健康、有力量感的全新形象，證明美女不只一種模樣。
網民洗版激讚反差萌：「估唔到游游咁大隻！」
游嘉欣在節目中展現的雙重魅力，成功在網上掀起熱話，網民一面倒大讚她的反差形象極具吸引力。討論區被「估唔到游游咁大隻！」、「平時睇佢斯斯文文，原來手臂仲大隻過我男友！」等留言洗版。不少網民激讚：「長腿Fashion Show睇到流鼻血，點知老鼠仔仲震撼！」、「呢啲先係健康性感，唔係一味得個瘦字！」更有粉絲跪求游嘉欣分享健身心得和餐單。另外，節目中吳若希帶她到洞穴餐廳拍攝的唯美照片亦備受讚賞，網民稱：「女神點影都咁上鏡！」此次游嘉欣成功憑藉多變形象，贏得大量觀眾的喜愛。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期