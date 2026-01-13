尋歡作樂姐姐｜游嘉欣形象大解放！酒店房上演長腿騷 轉頭再晒超結實老鼠仔

《尋歡作樂的姐姐》最新一集成游嘉欣個人表演騷！一向形象斯文的游游迎來形象大解放，在酒店房上演「長腿無限好 Fashion Show」大派福利，轉頭又在健身室大晒超結實「老鼠仔」，動靜皆宜的反差形象令人眼前一亮，究竟這位新生代女神還隱藏了多少驚喜？