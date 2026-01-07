尋歡作樂姐姐｜播出僅兩集即被圍剿 網民指出2宗罪 連死忠都揚言要棄追

TVB新節目《尋歡作樂的姐姐》播出後引發網民激烈討論，不少觀眾對節目中頻繁出現的「跳線」歌詞及動漫特效表示不滿，直指「成功趕客」。原來爭議源於節目不斷重複播放《中3》王鄭浚仁新歌中的「I’m feeling so high」歌詞，配合抖音風格的動漫定格特效，令觀眾感到煩厭。網民紛紛在社交平台留言表達不滿，部分更直言已放棄收看節目。