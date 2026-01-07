尋歡作樂姐姐｜播出僅兩集即被圍剿 網民指出2宗罪 連死忠都揚言要棄追
TVB新節目《尋歡作樂的姐姐》播出後引發網民激烈討論，不少觀眾對節目中頻繁出現的「跳線」歌詞及動漫特效表示不滿，直指「成功趕客」。原來爭議源於節目不斷重複播放《中3》王鄭浚仁新歌中的「I’m feeling so high」歌詞，配合抖音風格的動漫定格特效，令觀眾感到煩厭。網民紛紛在社交平台留言表達不滿，部分更直言已放棄收看節目。
網民狂鬧節目剪接手法 直指動漫特效煩到爆
不少網民在社交平台留言批評節目的剪接手法，其中有觀眾表示「仲有個漫畫特效，煩到，成功趕客」，亦有人指「我都覺得隔一陣間就播王鄭俊仁好煩」。更有網民直言「係唔係講緊突如其來嗰1秒歌詞，連埋卡通化畫面？其實嗰幾隻係咩字？我聽極都聽唔到」，反映觀眾對頻繁出現的歌詞及特效感到困擾。部分觀眾更表示「我睇咗5分鐘放棄咗」，可見節目的剪接風格確實影響了收視體驗。
TVB採用抖音風格遭批評
《尋歡作樂的姐姐》其中一個受爭議的剪接手法，是加入模仿抖音短片流行的動漫定格風格，被網民評為「不知所謂」，認為此舉是「自貶大台身價」。網民普遍認為這種頻繁出現的特效及歌詞重複，與傳統電視節目的製作手法相去甚遠，未能得到大台忠實粉絲的體諒。
王鄭浚仁新歌成爭議焦點 歌詞內容引發討論
原來網民不滿的「重覆跳線」歌詞，正是來自《中3》成員王鄭浚仁的新歌《我就是舞台》中一句「I’m feeling so high」。節目製作單位將這句歌詞配合動漫特效反覆播放，本意可能是為了增加節目的娛樂性及年輕化元素，但卻適得其反，引起觀眾反感。有網民留言「Sell埋王鄭首新歌」，暗示節目有為歌手宣傳新歌的意圖，但這種過於頻繁的播放方式，反而令觀眾產生厭惡情緒。
觀眾反應兩極化 部分堅持收看但感煩厭
雖然大部分網民對節目的剪接手法表示不滿，但仍有部分觀眾表示會繼續收看。有網民留言「我都覺得煩，不過會繼續睇」，反映即使對某些元素感到不滿，但仍對節目內容抱有期望。另外亦有觀眾表示「我只想睇吳若希戴祖儀咋」，顯示部分觀眾是為了特定藝人而收看節目。不過，更多網民則選擇放棄收看，有人直言「講兩句出一嘢，轉台」，可見節目的製作手法確實流失了不少觀眾。
圖片來源：TVB、網民留言截圖、YouTube截圖-資料或影片來源：原文刊於新假期