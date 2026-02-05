《尋秦記》Plus+多元宇宙版登場！加長版劇情疑似曝光 延續天命不同可能
古天樂親筆簽名限量戲票成收藏熱點
《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版的推出可謂誠意十足，觀眾憑半價優惠券購票時，更可換取一張印有古天樂親自書寫、以角色「項少龍」名義呈現之簽名字款的「項少龍穿越電子簽名版」限量紀念戲票。這張極具收藏價值的特別戲票相信會成為粉絲爭相收藏的珍品，畢竟古天樂親筆簽名的紀念品向來備受追捧，加上項少龍這個經典角色的加持，收藏價值不言而喻。
港澳票房破8,700萬創歷史佳績
《尋秦記》電影版自2025年12月31日上映以來反應熱烈，截至昨日錄得港澳累積票房$87,464,735，正式躋身歷年香港電影港澳票房第四位的驕人成績。這個數字對於一部改編自經典電視劇的本土製作來說實屬難得，證明了觀眾對於懷舊情懷和優質本土電影的渴求。古天樂作為總監製的這部作品，成功將經典IP重新包裝，吸引了不同年齡層的觀眾入場支持。
多元宇宙概念延續項少龍傳奇
《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念為延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗。電影團隊透露，這個版本將會延續項少龍的傳奇旅程，探索天命的不同可能性。雖然具體劇情內容仍然保密，但多元宇宙的概念無疑為故事發展提供了更多想像空間，讓粉絲對於項少龍在不同時空中的冒險充滿期待。
限時優惠活動明日正式開跑
為迎接《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版的推出，電影團隊特別推出限時回饋活動。由明日2月6日至2月10日一連五天，觀眾凡於香港戲院購買《尋秦記》電影戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額合共10,000張，先到先得，送完即止。這個優惠活動不但讓觀眾可以半價觀看新版本，更能獲得限量紀念戲票，可謂一舉兩得。
網民熱議期待多元宇宙新體驗
消息公布後，網民紛紛表達興奮之情。有粉絲留言表示「終於等到Plus+版本，多元宇宙概念聽起來就很吸引」，亦有觀眾關心「古天樂親筆簽名戲票一定要搶到手」。不少網民更討論起多元宇宙版本可能帶來的驚喜，猜測會否有不同結局或者全新角色登場。看來《尋秦記》的魅力依然強勁，能夠持續吸引觀眾的關注和討論。