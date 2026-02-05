《尋秦記》Plus+多元宇宙版登場！加長版劇情疑似曝光 延續天命不同可能

《尋秦記》電影版上映一個多月以來票房勢如破竹，港澳累積票房已突破8,700萬港元，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！更令粉絲興奮的是，電影團隊宣布將推出全新的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版，率先於香港院線上映，延續項少龍的傳奇旅程。為答謝觀眾支持，電影團隊更推出限時回饋活動，由明日起一連五天派發10,000張半價優惠券，先到先得。