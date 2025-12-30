《尋秦記》古天樂宣萱合體超調皮！應記者要求扮可愛 預告謝票想做1大事
古天樂宣萱合體即場變調皮
首映禮上最搶眼的莫過於古天樂和宣萱的互動，宣萱直言只要有她在場，古天樂就會變得特別調皮，做出一些可愛動作讓她大感愕然。當記者要求古仔重演那些調皮舉動時，宣萱立即為他解圍說「你依家叫佢咁做係唔會做！」兩人默契十足的配合，完全展現出多年來建立的深厚友誼。古仔更是非常識do，當被問到能跟宣萱一起過除夕是否很開心時，立即回應「當然好開心、榮幸可以同宣萱一齊過」，宣萱聽後更是直言「直情高興！我都好耐冇試過開住工過！」
預售反應理想馬來西亞破紀錄
談到票房表現，古天樂表現得相當樂觀，他透露預售反應非常理想，特別是在馬來西亞方面，預告片已經打破了華語片的紀錄，讓他感到非常開心。雖然被問到有沒有信心打破首日開畫紀錄，古仔謙虛地表示「咁一日破年度票房要好犀利！最緊要睇得開心，票房唔係自己控制！」但從他的語氣中可以感受到對這部作品的信心滿滿。
明晚廣州首映古仔首次不在港過除夕
古天樂透露明天（31日）會到廣州出席首映兼謝票活動，屆時會跟當地群眾一起倒數迎接新年，這也是他首次不在香港過除夕。他表示會先到內地宣傳四天，之後回港謝票，再到其他地方宣傳。當被問到會否場場去謝票時，古仔笑言人有極限，但一定會有謝票安排，甚至準備好隨時演唱主題曲《天命最高》。
簽名鬧笑話宣萱爆料古仔太長
提到早前他們在活動上簽相片鬧出的笑話，古仔解釋「個張係即影即有，4個人點簽得晒！我太長！就住囉！我不嬲都加年份！」宣萱立即補充「4個人係簽得晒，有佢簽就簽唔晒！」這個小插曲讓現場氣氛更加輕鬆，也展現了兩人之間毫無包袱的友誼。古仔更表示電影推出了不少限定商品，但很快已賣清光，正考慮加推滿足粉絲需求。
宣萱出席台慶靠緣份 古仔開光加持
當被問到會否因為有古天樂加持而令奪視后信心大增時，宣萱表示「觀眾投票㗎嘛！有公司支持梗係開心！」古仔聞言立即說「有我開光更加妙不可言！」宣萱摸不著頭腦表示不明白，古仔更是直接教育她「你明唔明咩係加持？加持你唔明你都唔問？」最後更幽默地說「好似《尋秦記》咁，咩叫八婆咁！」兩人的對話充滿趣味，讓現場笑聲不斷。