《尋秦記》古天樂宣萱合體超調皮！應記者要求扮可愛 預告謝票想做1大事

《尋秦記》電影版今日舉行首映禮，古天樂和宣萱這對經典螢幕情侶再度合體，現場互動超級搞笑！古仔在宣萱面前秒變調皮小男孩，兩人的化學反應依然爆燈，讓現場記者和觀眾都忍俊不禁。更令人期待的是，古仔透露預售反應理想，甚至在馬來西亞已經打破華語片預告紀錄！