《尋秦記》主演商場聚首重溫大結局 古天樂滕麗名再現經典一幕！全場合唱《天命最高》勁壯觀

《尋秦記》電影版票房逼近1億大關，一眾主演昨晚齊聚商場與數百名粉絲重溫劇集大結局，現場氣氛熱烈非常。古天樂表示這是他最後一次出席謝票活動，由1月開始謝票至今，感謝觀眾一直支持。當播到林峯飾演的趙盤霸氣宣告天下永存時，全場觀眾齊聲高呼「萬歲、萬歲、萬萬歲」，場面震撼人心。