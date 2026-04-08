《尋秦記》主演商場聚首重溫大結局 古天樂滕麗名再現經典一幕！全場合唱《天命最高》勁壯觀
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《尋秦記》電影版票房逼近1億大關，一眾主演昨晚齊聚商場與數百名粉絲重溫劇集大結局，現場氣氛熱烈非常。古天樂表示這是他最後一次出席謝票活動，由1月開始謝票至今，感謝觀眾一直支持。當播到林峯飾演的趙盤霸氣宣告天下永存時，全場觀眾齊聲高呼「萬歲、萬歲、萬萬歲」，場面震撼人心。
古天樂宣萱互篤穴位爆笑全場
在互動環節中，司儀邀請宣萱即場重演經典點穴場面，只見她在古天樂肩膊前左點右點，粉絲即時起哄。古天樂亦趁機「報復」，笑問現場觀眾是否想看他點宣萱穴，還打趣說「你篤得咁過癮吖嗱？」最後古天樂伸手篤向宣萱背脊，場面十分搞笑。另一高潮位是滕麗名與古天樂重演大結局中善柔伏在項少龍心口的經典一幕，滕麗名更乘機講出角色當年未有說出口的心聲「其實我好想叫你留低我！」
郭羨妮憶當年拍攝感動落淚
郭羨妮回想起當日拍攝，記得結局反而是首場拍攝的戲份，笑指當時懷孕的劇情令她後來經常被追問嬰兒在哪裡，現在回想起也覺得很有趣。古天樂在旁笑說現在總算有個交代。郭羨妮更在活動尾聲感動落淚，她說「25年前拍第一部劇，25年後好多嘢都改變咗，但大家都好似冇變過，真係好感動。」宣萱亦感性表示「你哋覺得我哋帶咗好多快樂畀你哋，其實我哋呢幾個月睇到你哋嘅反應、支持同分享，都帶咗好開心嘅感覺畀我哋。」
《尋秦記》票房逼近億元大關創佳績
《尋秦記》電影版上映至今票房報捷，截至昨日港澳累計票房已達97,654,962元，成績斐然。滕麗名笑言趁老公在外地滑雪，兩日之內重看了前39集，昨晚大結局跟大家一起回味。古天樂表示應該今次是他最後一次出席謝票活動，之後大家都要各自忙自己的新工作。歐瑞偉在「Plus+多元宇宙版」中曾親吻古天樂，昨晚被安排伏在古天樂心口時即扮嬌嗔說「點搞呀，俾人搞掂咗！」惹來全場爆笑。
全場大合唱《天命最高》變迷你音樂會
為答謝現場觀眾支持，一眾演員最後更與全場大合唱《天命最高》，掀起回憶殺。古天樂其後亦獻唱新歌《世紀大騙局》，林峯則送上經典歌曲《愛在記憶中找你》助興，整個見面會瞬間變成迷你音樂會。根據現場估算，這場在奧海城中庭舉行的「銀幕×螢幕大合體之齊齊睇電視劇大結局見面會」吸引了約550至600人參與，包括草地核心區、後方站立區以及各樓層圍觀的粉絲，場面相當壯觀。
圖片來源：大會提供、TVB、網上圖片、threads資料或影片來源：原文刊於新假期