《尋秦記》竟然不是收視冠軍！古天樂神劇敗給張衛健呢部外購劇

2001年《尋秦記》當年播出時掀起全城熱潮，古天樂穿越秦朝的經典角色至今仍被網民津津樂道，但原來這部神劇竟然不是當年的收視冠軍！真正的收視王者是張衛健主演的古裝劇！

張衛健《小寶與康熙》稱霸2001年收視榜

2001年黃金時段電視劇收視戰況激烈，最終由張衛健主演的《小寶與康熙》以平均36點收視奪得年度冠軍，吸引2,340,000觀眾追看。這部外購配音劇掀起一陣張衛健熱潮，連女孩子都學他唱《涼風有信》，可見其影響力之大。相比之下，《尋秦記》雖然同樣大受歡迎，但平均收視只有33點，約2,120,000人收看，與冠軍作品相差3點收視。不過作為無線自家製作，《尋秦記》在口碑與收視表現都相當不俗，為製作組爭回一口氣。

尋秦記 古天樂 《小寶與康熙》自2001年2月開播以來收視率也節節飆升，曾達到最高46點的收視。（圖片來源：網上圖片）
古天樂奪視帝首周收視破紀錄

儘管《尋秦記》未能奪得年度收視冠軍，但古天樂憑藉項少龍一角在台慶頒獎禮中奪得「本年度我最喜愛的男主角」獎項。古天樂以大熱姿態勝出時笑說「這是一個驚喜，因為呼聲高的通常也是大熱倒灶」，展現其幽默一面。《尋秦記》首周開播已錄得31點收視，打破當年劇集首周收視紀錄，無線更為此舉行祝捷會慶祝。席間古天樂罕有地多話，公開向台前幕後道歉說「今日要同大家講唔好意思，因為小弟生病，所以拖累咗大家嘅拍攝時間」，語畢又拿起香檳「吹喇叭」，十分風騷。

古天樂坦言緊張擔正演出

在祝捷會上，古天樂繼續分享心情說「話晒係自己擔正，所以都緊張套劇，因為今年淨係拍過《絕世好Bra》同埋呢套電視劇，嘢做少咗反而有咁好成績，算有交代」。連在旁的宣萱也忍不住對他說「好少見你講咁多嘢噃」，可見古天樂當時的興奮心情。這次擔正演出對古天樂來說意義重大，他坦言因為是自己擔正所以特別緊張，但最終能交出滿意成績單，證明了他的演技實力。

製作規模震撼花費十多萬製兵馬俑

《尋秦記》的製作規模相當驚人，單是觀眾看到的秦朝兵馬俑，TVB就花了十多萬港幣請陝西博物館按照實際尺寸製作。其中一座兵馬俑更是照著男主角古天樂的模樣製作，每座重量高達800磅。這些道具在大陸取景時還算方便，但要運到香港攝影棚時，光是運費就和製作費不相上下。整部劇的服裝道具重達120噸，數量和重量都令人咋舌，演員眾多到每天都要排隊化妝，大部分演員需要凌晨摸黑起床才能趕上通告時間。

林峰策馬奔馳演繹秦皇登基

劇中萬馬奔馳的壯觀場面更是移師到內蒙古的壩象草原拍攝，務求呈現畫面的臨場真實感。秦皇登基這場重頭戲中，飾演秦皇的林峰策馬奔馳，在眾部將前張開雙手大喊「永存天下，歲歲不休！」搭配草原場景更增添不凡氣勢。林峰透露那場登基戲光是臨時演員就動用300位，加上300匹駿馬，沙塵滾滾當中他渾身是沙土，偏偏水又不夠用，拍攝過程相當辛苦。劇組為了重現秦代大一統的氣魄，特意開拔到北京涿州中國影視城和杭州橫店影視城這兩大最具規模的影視基地取景。

尋秦記 古天樂 古天樂在《尋秦記》中飾演項少龍，成為其演藝生涯代表作（圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 劇組移師內蒙古草原拍攝萬馬奔馳壯觀場面（圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 《尋秦記》服裝道具重達120噸展現製作規模（圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 林峰飾演秦皇登基場面動用300位臨時演員和300匹駿馬（圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 古天樂在台慶頒獎禮奪得最喜愛男主角獎項（圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：新傳媒資料庫）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：新傳媒資料庫）
圖片來源：網上圖片、新傳媒資料庫

