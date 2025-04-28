金像獎2025｜古天樂孖林峯預告《尋秦記》等足6年終於有得上 唔係「都市傳說」？！

在第43屆香港電影金像獎頒獎禮上，已拍畢近6年的電影《尋秦記》被蔡思韵指係「都市傳說」，到頒獎典禮結束後，古天樂和導演鄭保瑞帶領整個團隊，為橫掃了9個獎項的《九龍城寨之圍城》舉行慶功宴時，古天樂就孖林峯就回答了《尋秦記》到底幾時會上映的問題。