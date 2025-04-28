金像獎2025｜古天樂孖林峯預告《尋秦記》等足6年終於有得上 唔係「都市傳說」？！
古天樂孖林峯預告《尋秦記》上映日期
金像獎頒獎禮結束後，古天樂和導演鄭保瑞帶領整個團隊在中環舉行了慶功宴，林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑以及「魚蛋妹」王尹菁等人也一同出席。談到2019年開鏡的電影《尋秦記》，古天樂回應說：「阿峯，你話畀人聽，呢部戲其實今年會出街喇！」林峯確認：「係呀！唔係傳說嚟㗎！」他們更呼籲觀眾屆時多多支持。
《尋秦記》被寸係「都市傳說」
金像獎頒獎禮上，在頒發「最佳視覺效果」獎前，蔡思韵講到「最佳視覺效果」獎其實有另一個名字，就是最燒錢的獎項，更表示《風林火山》下年一定奪獎，因為真的花了很多時間和錢。楊偲泳即說：「乜真係有《風林火山》呢部電影咩？我以為係都市傳說。」蔡思韵接口：「你錯喇，都市傳說係《尋秦記》呀。」此時鏡頭立即影向古天樂，他反應極快地舉起兩隻手指公。
《九龍城寨之圍城》成金像獎大贏家
慶功宴上，鄭保瑞導演表示：「我一路喺現場一路好緊張，好多幕後團隊喺後面，當然佢哋付出好大努力，我一路都好緊急佢哋攞唔攞到獎，最後好開心，我哋攞到好多個獎。」林峯則對電影橫掃9個獎項開玩笑說：「九龍城寨吖嘛！」古天樂隨即加入：「我唔理，我好開心！真係攞好多獎，我真心開心。」他們的作品不僅在香港獲得認可，更在國際上有所表現，去到日本、康城等地，古天樂還提到，有可能會拍前傳和續集，講「魚蛋妹」的成長。
古天樂探討電影業成本問題
在討論到影業未來時，古天樂語氣突變認真地說：「我今日好想講，以前我哋做一部戲好艱難，搭景、做特技，花好多錢。如果我哋今日可以做到，《城寨》我哋呢幫人做了一個感覺，畀大家睇到，原來過去係一個回憶嚟，點解我哋唔可以將成本減低，去做一啲更好睇嘅戲？如果你問我係咪要搭咁大個景，甚至你問我係咪要電腦特技做咁多嘢呢，但我只想講一句說話，你問我係，打，一定要打到最足。」
此外在頒獎禮上，林峯被劉嘉玲讚譽為「人chok歌精舞勁」，他感謝劉嘉玲的讚美，並表示角色讓觀眾記住是一件好事。
《尋秦記》電影版曾被指2024年上映
曾有消息指《尋秦記》電影版2024年有望上畫！相信係好多劇迷最想知道的問題，就係古老闆手上穿越神劇《尋秦記》電影改編版幾時上映？據古天樂的公開訪問表示，電影正進入後期製作階段，並有望隨時上映！
尋秦記電影版｜古生再回應上映檔期
唔少劇迷都非常期待幾時有得睇新戲，雖然天下一電影披露未來電影片單未有《尋秦記》，但古天樂去年接受傳媒訪問再回應有關問題：
「《尋秦記》主要係要睇檔期，唔係我哋公司話事，要睇返成個市場。例如人哋排片排得多唔多，競爭對手大唔大，唔係幾時上就咁簡單，好多因素唔係我控制」
他再指現時的檔期不是傳統大檔，要看整個環境。
《尋秦記》電影版2024年上映？！ 官方透露最新故事大綱
預告片可以見《尋秦記》電影版承接了2001年TVB版《尋秦記》不少細節，以下為官方透露《尋秦記》電影版的劇情，
一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機！Ken誓要回到古代成皇，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底；正當嬴政一統六國，以為平定天下之時時竟碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師傅，這對師徒久別二十年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人必令秦朝再起風波，改寫命運。
拍攝過程保密 電影角色造型2021年首度公開
2001年《尋秦記》作為不少的人集體回憶，主演的古天樂對原著作者黃易的崇拜及對該劇的情意結，令他買下版權，兼親自邀請原班人馬前年開拍電影版，拍攝過程一直相當保密，角色造型從未公開，不過2021年首條預告片在內地意外流出，除了主要角色曝光外，還有預料不到的角色驚喜登場，令人相當期待！
《尋秦記》vowking tee相隔20年仍然連戲！最新劇照好多彩蛋：
觀眾超期待 呼籲TVB重播熱身「助攻」
《尋秦記》預告片2021年曾在內地流出，並於網上瘋傳。預告片段中見齊當年有份演出的古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名等，同時還有驚喜角色登場，令大家的回憶返晒嚟！不少觀眾期待電影能公映，更有電視迷希望TVB能安排劇集於深宵時段重播《尋秦記》有助溫故知新，而其實自2001年黃金時段首播後，全劇40集的《尋秦記》曾於2005及2015年安排於凌晨時段重播。
《尋秦記》電影版44秒預告片曝光
其後由天下一於2022年3月公開的《尋秦記》預告片長44秒，一開始播出是古天樂飾演的項少龍對住林峯飾演的嬴政講：「你可唔可以放過我一家人？」而嬴政兇狠決絕咁答：「如今是你家鄉的人不放過寡人﹗」
林峯與古天樂對話後，一眾演員閃現，出場的有郭羨妮、宣萱及滕麗名，由於故事是發生19年後，女角都配合劇情現老態。
影視博覽2019 宣布電影正式開拍 古天樂透露演員一樣身份或不同
2019年古天樂帶領一眾《尋秦記》主角出席《影視博覽2019》宣布電影正式開拍，古仔坦言要召回原班人馬演出「仲難過儲閃卡」，至於大家關心的劇情，古仔話：「故事會發生喺19年後，秦王統一六國，之後可以發生好多事，有好多創作空間，故事有穿越劇情，所以會融合科幻元素，講19年後的事，最大好處係唔使化妝﹗」古仔又透露雖然演員一樣，但身份可能會有不同，愈講愈多懸念，古仔最後只肯透露電影版跟電視版相同的是項少龍有個兒子。
驚喜角色陸續現身
《尋秦記》電影版預告片中見到飾演陶總管的歐瑞偉，網民大叫有驚喜，而在電視版死去的雪兒亦有現身，預告片中的她是時裝扮相，未知是新角色還是「翻生」演出﹗另一驚喜位是在電視版飾演首富李小超的鄧一君，和飾演烏博士的廖啟智亦有出現，這兩個角色在劇集中穿越有著契機作用，前者是帶項少龍穿越時空，後者是時空旅行的揸弗人。
項少龍、嬴政仇恨加深
之後再返回古天樂與林峯的對談當中，項少龍話：「萬一搞唔掂佢嘅，連佢都殺埋﹗」畫面見到嬴政用劍狠狠刺向項少龍，相信是把19年前電影版《尋秦記》的恩恩怨怨延續到電影版。
高清預告：
電影版勾起網民的集體回憶！