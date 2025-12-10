《尋秦記》鐵定上映時間原班人馬震撼回歸 首預告再現項少龍式爆笑對白 新角色驚喜登場
古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》將於12月31日正式登陸大銀幕。這部備受期待的續篇不僅延續電視劇版的經典設定，更加入全新角色為故事注入新氣象，其中項少龍兒子項寶兒已成長為英勇少年，日後更是世人熟知的西楚霸王項羽。首發預告及三款終極海報正式曝光，跨越時空的宿命對決即將揭開序幕。
古天樂林峯師徒再聚首 20年恩怨終須了結
預告片中，觀眾熟悉的角色逐一亮相，項少龍隱居田園的平靜生活與秦王趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，項少龍被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。師徒久別20年終於再次碰面，但這次相遇卻因現代人Ken的突然出現而變得更加複雜，三人的命運從此捆綁在一起，秦朝再起風波。
《尋秦記》電影版官方正式回應 延續經典設定
製作方表示，電影《尋秦記》是電視劇版的續篇，在保留主要人物設定的基礎上延續當年的經典。「無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，都必定勾起一眾『尋迷』的集體回憶。」官方強調，原班人馬再度合體將為觀眾帶來跨時代的震撼張力，而全新角色的加入亦會為故事視野延伸得更廣。
項羽朱鑑然新角色登場 故事格局全面擴展
除了原班人馬震撼回歸，電影更加入多位全新角色為故事注入新氣象。預告中率先亮相的是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子項寶兒，由朱鑑然飾演，他就是日後為世人所熟知的西楚霸王項羽。全新角色的隆重登場顯示今次電影將把故事視野延伸得更廣，而其餘新角色亦會即將公布，為觀眾帶來更多驚喜。
網民激動回憶殺來襲 尋迷集體懷念經典
預告及海報一經發布，立即引發網民熱烈討論。有網民激動表示「終於等到啦！原班人馬回歸真係好感動」，亦有粉絲留言「睇到古天樂同林峯再做師徒，即刻有返當年追劇嘅感覺」。不少「尋迷」更表示「《天命最高》一響起就有雞皮疙瘩」，紛紛期待12月31日的正式上映。有網民更預測「今次電影版應該會比電視劇更加震撼」，對於項羽角色的加入亦感到相當期待。
圖片來源：YouTube@Rolling Stars Workshop、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期