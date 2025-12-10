《尋秦記》鐵定上映時間原班人馬震撼回歸 首預告再現項少龍式爆笑對白 新角色驚喜登場

古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》將於12月31日正式登陸大銀幕。這部備受期待的續篇不僅延續電視劇版的經典設定，更加入全新角色為故事注入新氣象，其中項少龍兒子項寶兒已成長為英勇少年，日後更是世人熟知的西楚霸王項羽。首發預告及三款終極海報正式曝光，跨越時空的宿命對決即將揭開序幕。