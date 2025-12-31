《尋秦記》電影版9大必睇位 宣萱要犧牲？林峯古天樂兄弟反目（含劇透）

《尋秦記》電影版終於上映，古天樂、林峯、宣萱等原班人馬重聚，加上苗僑偉、白百何等新面孔，究竟能否重現當年經典？這部備受期待的續集電影，劇情設定竟然出現現代人入侵古代的驚人橋段，更有真假秦王對決的震撼場面。從開場的衝鋒槍掃射秦軍，到結局的雙重時空安排，整部電影充滿話題性，但同時也引來不少爭議聲音。