《尋秦記》電影版9大必睇位 宣萱要犧牲？林峯古天樂兄弟反目（含劇透）
1）苗僑偉帶現代軍團入侵秦朝
電影開場就來個震撼彈，原來苗僑偉因為項少龍未能返回現代而背鍋坐牢20年。出獄後他帶同洪天明、白百何及一班僱傭兵，手持現代武器衝鋒槍返回秦朝大開殺戒。這個設定雖然誇張，但確實為劇情帶來全新衝擊力。苗僑偉的目標非常明確，就是要捉住林峯掃描其樣貌，然後偽裝成秦王嬴政。這種現代科技與古代背景的強烈對比，成為整部電影的最大看點之一。
2）滕麗名善柔角色驚艷登場
當林峯陷入危機時，古天樂立即召集舊部協助，滕翼、陶總管以及滕麗名飾演的善柔紛紛登場。善柔這個角色設定相當有趣，她負責管理項少龍的秘密山寨，手下有大批難民和百姓作為徒弟。最令人印象深刻的是她用雀仔口哨作為聯絡暗號的橋段，展現出獨特的江湖味道。滕麗名的演出確實為電影增添不少亮點，可惜後段戲份急劇減少。
3）項寶兒朱鑑然自動請纓保護秦王
在山寨內，朱鑑然飾演的項寶兒主動請纓保護林峯，兩人之間發展出不少互相保護的精彩對手戲。這個角色設定呼應了原著中項羽的血脈傳承，為劇情增添更多歷史厚重感。項寶兒的勇敢和忠誠，與林峯飾演的秦王形成有趣的化學反應，可惜這條感情線在後段同樣沒有得到充分發展。
4）白百何心灰棄暗投明轉折突兀
劇情發展到中段，苗僑偉捉住宣萱作為人質，在談判交換時明確表示「不要女兒（白百何），只要秦王（林峯）」。這句話徹底傷透白百何的心，促使她決定棄暗投明。然而這個轉折來得相當突兀，缺乏足夠的鋪墊和情感醞釀。白百何後來更運用現代科技救治中槍的滕翼，展現出她的醫學專業，但整個角色轉變過程仍然顯得生硬。
5）古天樂用掃描器偽裝救宣萱
為了救回被擄的宣萱，古天樂想出用掃描器偽裝成林峯進行交換的計策。這場戲展現了古天樂的機智和對宣萱的深情，同時也突出現代科技在古代的神奇效果。可惜在這場營救行動中，陶總管不幸中槍身亡，善柔也在打鬥中負傷，為劇情增添悲壯色彩。苗僑偉最終成功掃描到林峯的樣貌，以為已經殺死秦王，殊不知林峯穿著避彈衣逃過一劫。
6）真假秦王關口對決震撼場面
電影高潮部分安排在關口，苗僑偉偽裝成秦王準備通過，古天樂和林峯趕到展開最終對決。這場戲可謂全片最精彩的部分，真假秦王的身份混淆為劇情帶來極大張力。白百何為了拖延時間再次偽裝成林峯，最終被電擊犧牲，接收器也被徹底摧毀。苗僑偉在敗北前透露項羽將會滅秦的歷史預言，為整個故事增添宿命感。
7）林峯古天樂兄弟反目追殺戲
得知古天樂一直隱瞞項羽滅秦的真相後，林峯勃然大怒開始追殺昔日好友。兩人的對手戲充滿情感張力，林峯的憤怒和古天樂的無奈都演繹得相當到位。最終在挾持對話中，林峯被古天樂的真情感動，心軟放他上船離開，對外聲稱是徐福出海求藥。這場戲展現了兩位演員深厚的演技功力，也為整個故事帶來感人的兄弟情深。
8）林峯決心基建統一天下
知道自己壽命不長後，林峯決定全力推動基建工程，包括書同文、車同軌等歷史上的重大改革。他說出「統一天下，豈能毫無代價」這句經典台詞，展現出一代帝王的雄心壯志和歷史責任感。林峯在這部分的演技表現確實令人讚嘆，將秦始皇的複雜性格詮釋得淋漓盡致，成為整部電影最大的亮點。
9）雙重結局設計引發熱議
電影採用雙重結局設計，歷史結局以旁白交代眾人再無返回現代，呼應徐福東渡的歷史傳說。平行時空結局則安排所有人返回現代香港實驗室，重現原劇第一集的經典場面，大家一起食嘢賞煙花。雪兒飾演的趙倩更帶著前世記憶出現，表示需要再次傳送回古代處理「忘記要做的事」。