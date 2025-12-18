《尋秦記》電影將上映 無綫每日po精華片段 一個辦法免費重溫40集
無綫YouTube頻道每日上載精華片段
無綫最近在其YouTube頻道採取全新策略，每日上載《尋秦記》每集兩段精華片段，每段影片長達十多分鐘，讓觀眾可以重溫劇中經典場面。這個做法不但方便了想要快速回顧劇情的觀眾，更讓未曾看過完整劇集的新觀眾，能夠透過精華片段了解故事脈絡。網民紛紛在留言區表示「終於可以聽返嫪毐邪惡bgm」，可見劇中配樂至今仍然深入民心，成為不少人的集體回憶。TVB官方YouTube致力更新《尋秦記》精華，密度和觀看次數比其他劇集都要高，反而深夜重播劇《名媛望族》就欠缺觀看和討論，至於兩線黃金《守誠者》和《去有風的地方》疑因外購劇版權問題未有在YouTube提供精華，前者只在Facebook提供精華短片。
myTV SUPER早已免費提供全劇40集
其實早在兩個月前，myTV SUPER已經悄悄地將《尋秦記》全套40集免費上架，讓用戶可以隨時隨地重溫這部經典作品。這個安排對於想要完整重看劇集的觀眾來說，絕對是一個驚喜。相比起電視重播需要配合固定時間收看，網上平台的彈性安排讓觀眾可以按照自己的節奏追劇，特別適合忙碌的都市人在空閒時間慢慢欣賞。
網民大讚沒有AI年代的震撼場面
有網民在YouTube觀看當年劇集片段後，忍不住大讚在沒有AI技術的年代下，無綫竟然能夠出動大量馬匹和臨時演員拍攝千軍萬馬的壯觀場口，視覺效果非常震撼。這種真實感和臨場感，正是現今依賴電腦特效的製作所難以比擬的。網民紛紛留言表示「當年的製作真係用心」、「呢啲先係真正嘅大製作」，對劇組的用心和投入表示讚賞。
電影版上映前掀起重溫熱潮
隨著《尋秦記》電影版即將於月底上映，不少觀眾都希望在入場前重溫一次電視版內容，好讓自己能夠更好地理解電影劇情。雖然無綫選擇重播2012年的《名媛望族》而非《尋秦記》，令不少網民感到失望，但透過YouTube和myTV SUPER的安排，觀眾依然有機會重溫這部經典作品。這種多平台的播放策略，不但滿足了不同觀眾的需求，更為即將上映的電影版造勢。