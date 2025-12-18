《尋秦記》電影將上映 無綫每日po精華片段 一個辦法免費重溫40集

《尋秦記》電影版即將於月底上映，掀起一股懷舊熱潮！古天樂、林峯、宣萱及郭羨妮等主演的經典劇集，於2000年播出時曾經轟動全城，不少觀眾都希望在入場觀看電影前重溫一次電視版內容。雖然無綫安排重播《名媛望族》而非《尋秦記》令網民失望，但原來早有方法可以免費重溫全套40集！無綫不但在YouTube頻道每日上載精華片段，myTV SUPER更在兩個月前已經讓全劇免費任睇，網民大讚當年沒有AI技術下的千軍萬馬場面震撼非常。