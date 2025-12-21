盤點《尋秦記》13大令人懷念角色 缺席電影版原因曝光！呢位冇份最可惜
1）馬國明當年仲係新人 一出場已經死
當年仍是新人的馬國明在《尋秦記》第34集客串飾演前秦國副將軍琴清的先夫，角色設定是早年戰死沙場。這個角色一出場已經是死人狀態，純粹在回憶片段中出現，所以電影版根本沒有重現的可能性。現在回看這個客串演出，誰能想到當年的小配角日後會成為TVB一線男主角，真是世事難料。
2）王喜客串過場家丁 現已移居台灣生活
據指，當時王喜剛好在內地探望宣萱等劇組成員，順便客串演了一個過場家丁角色。有趣的是，當時王喜已經是《烈火雄心2》的男主角，而宣萱也曾在該劇客串演王喜的亡妻，只在回憶片段出現過。不過王喜近年已移居台灣生活，要在電影版重現這個角色機會渺茫。
3）姚瑩瑩28歲演林峯媽媽 現仍活躍電視圈
最令人印象深刻的是姚瑩瑩在劇中飾演朱姬，當時年僅28歲的她要與20歲的林峯演一對母子，年齡差距只有8年，連林峯也忍不住問她如何能生下他。現時姚瑩瑩仍活躍於電視圈，在《愛‧回家之開心速遞》中飾演Helen，依然保持亮麗外貌。
4）郭峰因喪妻淡出幕前
現年73歲的前TVB老戲骨郭峰在劇中飾演呂不韋，入行超過50年演繹過無數經典角色。可惜現實中郭峰因喪妻大受打擊，更因而淡出幕前，相信不可能再接演電影。
5）王偉樑轉行做髮型師
另一位演員王偉樑飾演歷史上有名的宦官趙高，根據正史記載在嬴政登基後19年已死。有網民爆料指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，從演員轉行做髮型師，人生際遇真是變幻莫測。
6）周驄夏萍已離世
劇集中古天樂穿越到古代後，遇到一對老夫婦周驄和夏萍接濟，古天樂還請他們吃朱古力作報答，這個溫馨片段至今仍令人印象深刻。可惜兩位好戲之人已經離世，只能在劇集重溫他們的精彩演出。
7）蓋鳴暉反串演龍陽君經典難忘
另外蓋鳴暉在劇中反串飾演龍陽君，因為龍陽君在中國歷史上以與魏安釐王的曖昧關係聞名，要找演員演繹龍陽之癖有一定難度，結果蓋鳴暉的反串演出大獲好評，毫無違和感。
8）李龍基古天樂緣分深厚 2021年仍有合作
李龍基在《尋秦記》中飾演秦王，與古天樂飾演的項少龍有很深的緣分。即使到了2021年，古天樂和李龍基仍有合作電影《一線生機》。不過隨著年齡增長和各種現實考慮，要在電影版重聚這些經典角色確實有一定困難。
9）麥長青第1集就玩完！
麥長青在劇中劫持李小超和秦青於第1集被警方拘捕。相信電影版講述的內容與他無關，因此無緣出演電影版。
10）余子明2022年離世
「TVB金牌綠葉王」余子明在電視版中飾演鄒衍，可惜的是子明叔於2022年11月10日不幸離世，終年78歲。
11）王偉胃癌病逝
飾演烏應元的王偉更早在2011年因胃癌在港病逝，終年72歲。兩位資深演員的離世令不少觀眾感到唏噓，他們在《尋秦記》中的精彩演出至今仍被觀眾懷念。
12）郭政鴻未見有戲份安排
至於飾演王翦的郭政鴻，在電影版中未見有其戲份安排。自2015年離巢TVB後，郭政鴻積極在內地發展，除了接拍劇集、參與商演登台外，更進軍直播帶貨及經營社交平台，頻頻吸金。
13）江華
「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高，雖然在電視劇和小說已死，不過相信仍有不少人希望他回歸，不過江華一早講明唔會參與電影版，由於一部電視劇能夠成為已夠經典，沒需要再拍新一輯。