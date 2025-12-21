盤點《尋秦記》13大令人懷念角色 缺席電影版原因曝光！呢位冇份最可惜

最新娛聞
東方新地

廣告

《尋秦記》電影版即將上映，令不少觀眾重溫當年劇集精彩片段。細心發現劇中有不少令人懷念角色，因各種現實原因都不可能在電影版中重現，當中包括已故演員、移居海外藝人，甚至有人轉行做髮型師，這些幕後故事比劇情更加戲劇性！

1）馬國明當年仲係新人 一出場已經死

當年仍是新人的馬國明在《尋秦記》第34集客串飾演前秦國副將軍琴清的先夫，角色設定是早年戰死沙場。這個角色一出場已經是死人狀態，純粹在回憶片段中出現，所以電影版根本沒有重現的可能性。現在回看這個客串演出，誰能想到當年的小配角日後會成為TVB一線男主角，真是世事難料。

尋秦記 古天樂 當年仍是新人的馬國明在《尋秦記》第34集客串飾演前秦國副將軍琴清的先夫，角色設定是早年戰死沙場。（圖片來源：Threads圖片）
當年仍是新人的馬國明在《尋秦記》第34集客串飾演前秦國副將軍琴清的先夫，角色設定是早年戰死沙場。（圖片來源：Threads圖片）
尋秦記 古天樂 現在回看這個客串演出，誰能想到當年的小配角日後會成為TVB一線男主角，真是世事難料。（圖片來源：Threads圖片）
現在回看這個客串演出，誰能想到當年的小配角日後會成為TVB一線男主角，真是世事難料。（圖片來源：Threads圖片）

2）王喜客串過場家丁 現已移居台灣生活

據指，當時王喜剛好在內地探望宣萱等劇組成員，順便客串演了一個過場家丁角色。有趣的是，當時王喜已經是《烈火雄心2》的男主角，而宣萱也曾在該劇客串演王喜的亡妻，只在回憶片段出現過。不過王喜近年已移居台灣生活，要在電影版重現這個角色機會渺茫。

尋秦記 古天樂 不過王喜近年已移居台灣生活，要在電影版重現這個角色機會渺茫。（圖片來源：TVB）
不過王喜近年已移居台灣生活，要在電影版重現這個角色機會渺茫。（圖片來源：TVB）

3）姚瑩瑩28歲演林峯媽媽 現仍活躍電視圈

最令人印象深刻的是姚瑩瑩在劇中飾演朱姬，當時年僅28歲的她要與20歲的林峯演一對母子，年齡差距只有8年，連林峯也忍不住問她如何能生下他。現時姚瑩瑩仍活躍於電視圈，在《愛‧回家之開心速遞》中飾演Helen，依然保持亮麗外貌。

尋秦記 古天樂 最令人印象深刻的是姚瑩瑩在劇中飾演朱姬，當時年僅28歲的她要與20歲的林峯演一對母子，年齡差距只有8年，連林峯也忍不住問她如何能生下他。（圖片來源：TVB）
最令人印象深刻的是姚瑩瑩在劇中飾演朱姬，當時年僅28歲的她要與20歲的林峯演一對母子，年齡差距只有8年，連林峯也忍不住問她如何能生下他。（圖片來源：TVB）

4）郭峰因喪妻淡出幕前

現年73歲的前TVB老戲骨郭峰在劇中飾演呂不韋，入行超過50年演繹過無數經典角色。可惜現實中郭峰因喪妻大受打擊，更因而淡出幕前，相信不可能再接演電影。

尋秦記 古天樂 現年73歲的前TVB老戲骨郭峰在劇中飾演呂不韋，入行超過50年演繹過無數經典角色。（圖片來源：TVB）
現年73歲的前TVB老戲骨郭峰在劇中飾演呂不韋，入行超過50年演繹過無數經典角色。（圖片來源：TVB）

5）王偉樑轉行做髮型師

另一位演員王偉樑飾演歷史上有名的宦官趙高，根據正史記載在嬴政登基後19年已死。有網民爆料指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，從演員轉行做髮型師，人生際遇真是變幻莫測。

尋秦記 古天樂 有網民爆料指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，從演員轉行做髮型師，人生際遇真是變幻莫測。（圖片來源：TVB）
有網民爆料指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，從演員轉行做髮型師，人生際遇真是變幻莫測。（圖片來源：TVB）

6）周驄夏萍已離世

劇集中古天樂穿越到古代後，遇到一對老夫婦周驄和夏萍接濟，古天樂還請他們吃朱古力作報答，這個溫馨片段至今仍令人印象深刻。可惜兩位好戲之人已經離世，只能在劇集重溫他們的精彩演出。

尋秦記 古天樂 劇集中古天樂穿越到古代後，遇到一對老夫婦周驄和夏萍接濟，古天樂還請他們吃朱古力作報答（圖片來源：TVB）
劇集中古天樂穿越到古代後，遇到一對老夫婦周驄和夏萍接濟，古天樂還請他們吃朱古力作報答（圖片來源：TVB）

7）蓋鳴暉反串演龍陽君經典難忘

另外蓋鳴暉在劇中反串飾演龍陽君，因為龍陽君在中國歷史上以與魏安釐王的曖昧關係聞名，要找演員演繹龍陽之癖有一定難度，結果蓋鳴暉的反串演出大獲好評，毫無違和感。

尋秦記 古天樂 蓋鳴暉的反串演出大獲好評，毫無違和感。（圖片來源：TVB）
蓋鳴暉的反串演出大獲好評，毫無違和感。（圖片來源：TVB）

8）李龍基古天樂緣分深厚 2021年仍有合作

李龍基在《尋秦記》中飾演秦王，與古天樂飾演的項少龍有很深的緣分。即使到了2021年，古天樂和李龍基仍有合作電影《一線生機》。不過隨著年齡增長和各種現實考慮，要在電影版重聚這些經典角色確實有一定困難。

尋秦記 古天樂 李龍基在《尋秦記》中飾演秦王，與古天樂飾演的項少龍有很深的緣分。（圖片來源：TVB）
李龍基在《尋秦記》中飾演秦王，與古天樂飾演的項少龍有很深的緣分。（圖片來源：TVB）
尋秦記 古天樂 2021年，古天樂和李龍基仍有合作電影《一線生機》。（圖片來源：網上圖片）
2021年，古天樂和李龍基仍有合作電影《一線生機》。（圖片來源：網上圖片）

9）麥長青第1集就玩完！

麥長青在劇中劫持李小超和秦青於第1集被警方拘捕。相信電影版講述的內容與他無關，因此無緣出演電影版。

尋秦記 古天樂 麥長青在劇中劫持李小超和秦青於第1集被警方拘捕。相信電影版講述的內容與他無關，因此無緣出演電影版。（圖片來源：TVB）
麥長青在劇中劫持李小超和秦青於第1集被警方拘捕。相信電影版講述的內容與他無關，因此無緣出演電影版。（圖片來源：TVB）

10）余子明2022年離世

「TVB金牌綠葉王」余子明在電視版中飾演鄒衍，可惜的是子明叔於2022年11月10日不幸離世，終年78歲。

尋秦記 古天樂 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

11）王偉胃癌病逝

飾演烏應元的王偉更早在2011年因胃癌在港病逝，終年72歲。兩位資深演員的離世令不少觀眾感到唏噓，他們在《尋秦記》中的精彩演出至今仍被觀眾懷念。

尋秦記 古天樂 尋秦記 陳國邦 烏堡主角色好經典！（圖片來源：TVB）
尋秦記 陳國邦 烏堡主角色好經典！（圖片來源：TVB）

12）郭政鴻未見有戲份安排

至於飾演王翦的郭政鴻，在電影版中未見有其戲份安排。自2015年離巢TVB後，郭政鴻積極在內地發展，除了接拍劇集、參與商演登台外，更進軍直播帶貨及經營社交平台，頻頻吸金。

尋秦記 古天樂 至於飾演王翦的郭政鴻，在電影版中未見有其戲份安排。（圖片來源：TVB）
至於飾演王翦的郭政鴻，在電影版中未見有其戲份安排。（圖片來源：TVB）

13）江華

「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高，雖然在電視劇和小說已死，不過相信仍有不少人希望他回歸，不過江華一早講明唔會參與電影版，由於一部電視劇能夠成為已夠經典，沒需要再拍新一輯。

尋秦記 古天樂 「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高（圖片來源：TVB）
「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高（圖片來源：TVB）

尋秦記｜電影版預告片流出 古天樂率林峯等原班人馬 驚喜角色出現

圖片來源：Threads圖片、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 