盤點《尋秦記》13大令人懷念角色 缺席電影版原因曝光！呢位冇份最可惜

《尋秦記》電影版即將上映，令不少觀眾重溫當年劇集精彩片段。細心發現劇中有不少令人懷念角色，因各種現實原因都不可能在電影版中重現，當中包括已故演員、移居海外藝人，甚至有人轉行做髮型師，這些幕後故事比劇情更加戲劇性！