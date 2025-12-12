《尋秦記》版《青春常駐》意外爆紅 網民改詞「歌頌」經典震撼回歸
《尋秦記》電影版即將於12月31日上映，原班人馬古天樂、林峯、宣萱等震撼回歸，令一眾劇迷興奮不已。有網民更發揮創意，改寫張敬軒經典歌曲《青春常駐》歌詞，將劇中角色名字巧妙融入其中，創作出別具心思的「致敬版」歌詞在網上瘋傳。這首改編歌詞不但保留原曲旋律，更將劇迷對角色的深情完美呈現，引發大批網民共鳴。
網民神改詞《青春常駐》爆紅
有才華網民將張敬軒《青春常駐》重新填詞，巧妙地將《尋秦記》眾多角色名字融入歌詞當中。改編版本以「宣萱當然不會老，任你綁走」作開場，接著提及朱姬、秦始皇、古天樂等角色，每一句都充滿對劇集的回憶與情懷。歌詞中「偶像全部也不倒，滕麗名亦也安好」等句子，既保持了原曲的韻律感，又表達了劇迷對演員們青春永駐的美好願望。這首改編歌詞迅速在社交平台上廣泛流傳，獲得大量網民讚好和轉發。
劇迷熱議改詞創意無限
網民對這首改編歌詞反應熱烈，紛紛留言表示「太有才了」「完全唱得出來」「聽到都想喊」。有劇迷表示這首改編歌詞完美捕捉了大家對《尋秦記》的深厚感情，每個角色名字都勾起無數回憶。更有網民開始創作其他版本，將不同角色的經典對白融入歌詞中，形成一股「尋秦記改詞熱潮」。這種創意表達方式不但展現了劇迷的才華，更為即將上映的電影版造勢，讓經典IP再次成為全城熱話。
古天樂林峯原班人馬回歸大銀幕
電影版《尋秦記》將於12月31日正式登陸大銀幕，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬震撼回歸。這部備受期待的續篇不僅延續電視劇版的經典設定，更加入全新角色為故事注入新氣象。預告片顯示，項少龍兒子項寶兒已成長為英勇少年，日後更是世人熟知的西楚霸王項羽。首發預告及三款終極海報正式曝光後，立即引起劇迷熱烈討論，大家都期待看到師徒二人在大銀幕上的精彩演出。
《尋秦記》20年後師徒再聚首
根據官方資料，電影版故事承接電視劇版結局，項少龍隱居田園的平靜生活與秦王趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，項少龍被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。預告片中可見，師徒久別20年終於再次碰面，但這次相遇卻因現代人Ken的突然出現而變得更加複雜。三人的命運從此捆綁在一起，秦朝再起風波，跨越時空的宿命對決即將揭開序幕。
