《尋秦記》版《青春常駐》意外爆紅 網民改詞「歌頌」經典震撼回歸

《尋秦記》電影版即將於12月31日上映，原班人馬古天樂、林峯、宣萱等震撼回歸，令一眾劇迷興奮不已。有網民更發揮創意，改寫張敬軒經典歌曲《青春常駐》歌詞，將劇中角色名字巧妙融入其中，創作出別具心思的「致敬版」歌詞在網上瘋傳。這首改編歌詞不但保留原曲旋律，更將劇迷對角色的深情完美呈現，引發大批網民共鳴。