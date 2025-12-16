《尋秦記》張繼聰苗僑偉驚喜加盟 古今人物大混戰 新舊演員逐個睇

《尋秦記》電影版今日突然公開全新MV，一口氣曝光多達20位演員陣容，當中不乏重磅新面孔！除了古天樂、林峯等原班人馬回歸外，更有白百何、苗僑偉、張繼聰等實力派演員加盟，古今人物同框登場的震撼畫面立即引爆網民熱議，紛紛大讚陣容豪華到「嚇親人」！