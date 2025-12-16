《尋秦記》張繼聰苗僑偉驚喜加盟 古今人物大混戰 新舊演員逐個睇
白百何苗僑偉驚喜加盟 新舊演員大混戰
在最新公開的MV中，除了項少龍古天樂、秦王林峯、烏廷芳宣萱、琴清郭羡妮、善柔滕麗名等熟悉面孔外，更首次揭示多位重量級新角色。當中最令人驚喜的是白百何飾演神秘角色Galie，以及苗僑偉飾演的Ken，兩人的加入為整個故事增添更多變數。此外，張繼聰飾演石頭、吳樾飾演Max、洪天明飾演Phil等，連同外籍演員Chris Collins飾演Dan，整個演員陣容橫跨不同年代和地域，營造出前所未有的視覺衝擊。
黑白海報暗藏玄機 古天樂林峯正面對峙
配合MV發布，電影同步公開震撼全陣容海報，以黑白強烈對比為主調設計。海報背景的巨型山河圖橫跨整個畫面，象徵跨越2,000多年的終極宿命對決。最矚目的是古天樂與林峯在海報中心並列而立，兩人眼神交鋒的畫面充滿張力，暗示師徒之間即將爆發的激烈衝突。海報下方橫向展示眾多演員，古今人物同時並列的設計概念，一次過讓所有角色「大曬冷」登場，視覺效果相當震撼。
廖啟智遺作收錄海報 向智叔致敬惹淚崩
特別值得注意的是，全陣容海報特別收錄了已故演員廖啟智飾演的「烏博士」角色，向其在劇集版與電影中的貢獻致以最高敬意。智叔的出現讓不少網民瞬間淚崩，紛紛留言「見到智叔真係好感動」、「永遠懷念智叔」。這個安排不但展現了製作團隊的用心，更讓整部電影增添了特殊的紀念意義，相信會成為影迷心中最珍貴的回憶。
網民反應兩極化 期待與擔憂並存
電影陣容曝光後，網民反應相當兩極化。支持派網民興奮留言「陣容真係勁到震」、「古仔林峯再合作必睇」、「白百何加盟好驚喜」，對豪華卡司充滿期待。不過亦有部分網民表達擔憂，質疑「咁多人會唔會亂晒」、「希望唔好為咗堆砌明星而犧牲劇情」。有資深劇迷更直言「最緊要係劇本，有咁多明星都冇用」，反映觀眾對電影質素的關注程度極高。
師徒20年後再聚首 三方勢力終極對決
根據最新公開的故事大綱，電影講述Ken因多年前的冤獄而誓要穿越回秦代稱王，企圖彌補失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖然歸隱田園，但一舉一動仍被徒弟秦王盡收眼底。當秦王以為可以一統六國稱霸天下之時，卻遭到現代人Ken的突襲，被迫尋找又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現讓三人命運緊緊捆綁，秦朝再起風波，積怨已久的恩怨終須了結。