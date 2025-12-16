《尋秦記》張繼聰苗僑偉驚喜加盟 古今人物大混戰 新舊演員逐個睇

《尋秦記》電影版今日突然公開全新MV，一口氣曝光多達20位演員陣容，當中不乏重磅新面孔！除了古天樂、林峯等原班人馬回歸外，更有白百何、苗僑偉、張繼聰等實力派演員加盟，古今人物同框登場的震撼畫面立即引爆網民熱議，紛紛大讚陣容豪華到「嚇親人」！

白百何苗僑偉驚喜加盟 新舊演員大混戰

在最新公開的MV中，除了項少龍古天樂、秦王林峯、烏廷芳宣萱、琴清郭羡妮、善柔滕麗名等熟悉面孔外，更首次揭示多位重量級新角色。當中最令人驚喜的是白百何飾演神秘角色Galie，以及苗僑偉飾演的Ken，兩人的加入為整個故事增添更多變數。此外，張繼聰飾演石頭、吳樾飾演Max、洪天明飾演Phil等，連同外籍演員Chris Collins飾演Dan，整個演員陣容橫跨不同年代和地域，營造出前所未有的視覺衝擊。

黑白海報暗藏玄機 古天樂林峯正面對峙

配合MV發布，電影同步公開震撼全陣容海報，以黑白強烈對比為主調設計。海報背景的巨型山河圖橫跨整個畫面，象徵跨越2,000多年的終極宿命對決。最矚目的是古天樂與林峯在海報中心並列而立，兩人眼神交鋒的畫面充滿張力，暗示師徒之間即將爆發的激烈衝突。海報下方橫向展示眾多演員，古今人物同時並列的設計概念，一次過讓所有角色「大曬冷」登場，視覺效果相當震撼。

廖啟智遺作收錄海報 向智叔致敬惹淚崩

特別值得注意的是，全陣容海報特別收錄了已故演員廖啟智飾演的「烏博士」角色，向其在劇集版與電影中的貢獻致以最高敬意。智叔的出現讓不少網民瞬間淚崩，紛紛留言「見到智叔真係好感動」、「永遠懷念智叔」。這個安排不但展現了製作團隊的用心，更讓整部電影增添了特殊的紀念意義，相信會成為影迷心中最珍貴的回憶。

網民反應兩極化 期待與擔憂並存

電影陣容曝光後，網民反應相當兩極化。支持派網民興奮留言「陣容真係勁到震」、「古仔林峯再合作必睇」、「白百何加盟好驚喜」，對豪華卡司充滿期待。不過亦有部分網民表達擔憂，質疑「咁多人會唔會亂晒」、「希望唔好為咗堆砌明星而犧牲劇情」。有資深劇迷更直言「最緊要係劇本，有咁多明星都冇用」，反映觀眾對電影質素的關注程度極高。

師徒20年後再聚首 三方勢力終極對決

根據最新公開的故事大綱，電影講述Ken因多年前的冤獄而誓要穿越回秦代稱王，企圖彌補失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖然歸隱田園，但一舉一動仍被徒弟秦王盡收眼底。當秦王以為可以一統六國稱霸天下之時，卻遭到現代人Ken的突襲，被迫尋找又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現讓三人命運緊緊捆綁，秦朝再起風波，積怨已久的恩怨終須了結。

尋秦記 古天樂 全陣容海報曝光！（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 古天樂（飾 項少龍） （圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 白百何（飾 Galie）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 伍詠詩、張繼聰（飾 石頭）、廖子妤（飾 聞桑）、肥腸、古天樂（飾 項少龍）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 朱鑑然（飾 項寶兒）、黃文標（飾 滕翼）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 吳樾（飾 Max）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 林峯（飾 趙盤）、滕麗名（飾 善柔）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 林峯（飾 趙盤） （圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 宣萱（飾 烏廷芳）、苗僑偉（飾 Ken）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 洪天明（飾 Phil）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 苗僑偉（飾 Ken）、白百何（飾 Galie）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 徐偉棟（飾 Tim）、洪天照（飾 武樹）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 張繼聰（飾 石頭）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 郭羡妮（飾 琴清）、朱鑑然（飾 項寶兒）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 陳國邦（飾 李斯） （圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 黃文標（飾 滕翼）、宣萱（飾 烏廷芳）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 廖啟智（飾 烏博士）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 歐瑞偉（飾 陶總管） （圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 蔡一智（飾 萬良）（圖片來源：大會提供）
尋秦記 古天樂 Chris Collins（飾 Dan）（圖片來源：大會提供）
圖片來源:大會提供

