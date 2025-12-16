《尋秦記》海報暗藏玄機？網民深度解剖「幾何符號」揭角色命運

《尋秦記：天命最高》全陣容海報曝光後，眼尖網民發現部分演員頭上框有神秘幾何符號，意外引起關注！當中古天樂、林峯、苗僑偉等主角都被正方形標記，而新加入的徐偉棟、蔡一智則被六角形包圍，更有網民破解苗僑偉角色名字「Ken」的驚人秘密，竟與歷史上的荊軻有關？這套符號系統背後到底隱藏什麼玄機，令一眾「尋迷」熱烈討論！