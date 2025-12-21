《尋秦記》11個不為人知冷知識！古天樂唔係第一人選？當年收視竟輸畀呢套劇
1）項少龍差啲由魏駿傑演出
網上流傳一個講法，當年《尋秦記》選角時原來古天樂並非唯一人選。據博益出版社高層透露，開會時曾經考慮過找「識時務者」魏駿傑來飾演項少龍這個角色。由於黃易當年簽約的是博益出版社，而博益與TVB有一定關係，黃易的多套作品都被改編成電視劇。這個選角秘辛直到多年後才被業內人士透露，令人不禁想像如果真的由魏駿傑演出，整部劇的風格會有怎樣的不同。
2）古天樂瘋狂搞Gag 後期大病變悶？
2012年古天樂在《最佳男主角》節目中透露，劇中很多搞笑橋段其實都是他臨場發揮想出來的，原本劇本並沒有這些內容。然而後期因為他生病，只能依照劇本拍攝，失去了即興創作的空間。網民聽到這個解釋後恍然大悟，表示「難怪劇集後半部的確變得沉悶」（其實後續劇情偏正經嚴肅，唔搞笑都正常）。
3）古天樂拍戲過度疲勞
拍攝《尋秦記》期間，古天樂因工作繁重、壓力過大而病倒，出現過度疲勞的情況。當時他不但體重大減，身體免疫系統都出現問題，最後更因肺炎需要在醫院休養，導致整個劇組被迫停廠。
4）馬上激戰古天樂額頭受傷
2000年10月拍攝期間，古天樂與郭政鴻的馬上激戰場面中意外受傷。當時劇情安排兩人騰空飛上高台決一生死，古天樂在馬鞍上揮舞巨劍時，被郭政鴻手上的三叉戟刺中額頭。現場可見古天樂手掩額頭表情痛楚，工作人員立即取來毛巾及冰水替他鎮痛，而郭政鴻則被嚇得驚慌失措。這次意外後，兩人的高空劇戰全部交由武師代勞，安全考量成為首要原則。
5）「陳偉霆」老臨身份被網民發現
多年後《尋秦記》重播時，眼尖的高登網民竟然發現有一名貌似陳偉霆的演員參與演出，立即在網上引起熱議，而事實上他並不是真正的陳偉霆！
6）劇情大幅改動增加現代元素
電視劇版本為了迎合觀眾口味，加入了大量原著沒有的現代元素。包括幸運星、把竹片削成餐叉形狀、足球賽中為隊員加上號碼布及使用現代防守手勢陣式，以及處理戰俘時採用懲教署對付頑劣囚犯的方式等。這些創新改動雖然與原著有所出入，但成功為劇集增添了趣味性和親切感。相反，原著中項少龍教滕翼等人以強光照射敵人迫供的情節，電視劇則沒有採用，顯示製作團隊在改編時的取捨考量。
7）項羽身世設定完全不同
劇集與原著在項羽身世設定上有差異。劇中項羽是項少龍的親生兒子，但原著中項少龍懷疑在穿越時空過程中影響到生育能力，從未令人懷孕，因此領滕翼次子為繼子並命名為項羽。這個重大改動不但影響了角色關係，更改變整個故事的情感脈絡。
8）豪華製作規模震撼業界
《尋秦記》的製作規模在當年堪稱震撼，觀眾看到的秦朝兵馬俑是TVB花費十多萬港幣，請陝西博物館按照實際尺寸製作。其中一座更是照著古天樂的模樣製作，每座重量高達800磅。光是運費就與製作費不相上下，而服裝道具總重量達到120噸，數量和重量都令人咋舌。演員眾多導致每天都要排隊化妝，大部分演員需要凌晨摸黑起床才能趕上通告時間，可見製作的複雜程度。
9）郭富城撞期拍攝引發混亂
2000年10月，郭富城在杭州橫店片廠拍攝《雷霆戰警》時與《尋秦記》同場拍攝，引發一連串混亂。合約規定廠內只能有一組攝製隊，但當時卻同時有兩支隊伍，造成拍攝困難。最誇張的是《尋秦記》拍攝舞刀弄槍場面時，《雷霆戰警》的直升機突然駛抵現場，強風不但將秦始皇的帽子吹起，連古天樂、郭羨妮等演員的頭髮都被弄亂。《雷霆戰警》的衝鋒槍聲更被收入《尋秦記》的現場收音中，導致需要重新配音，造成超支情況。
10）尋秦記竟是BBQ結局始祖？
網民發現《尋秦記》的結局模式，很可能就是後來一連串BBQ膠劇結局的源頭。這種大團圓式的結局安排，雖然滿足了觀眾對完美收場的期待，但也開創了某種公式化的結局模式。
11）原來《尋秦記》唔係收視冠軍
2001年在黃金時段推出的電視劇中，以《小寶與康熙》收視最高，平均達36點，即有二百三十四萬觀眾收看。《小寶與康熙》由張衛健主演，掀起一陣張衛健熱潮，連女孩子都學他唱《涼風有信》。排第二是《尋秦記》。
《尋秦記》無法打破《小寶》的36點平均收視，相差三點，平均只有33點，二百一十二萬人收看。但《尋秦記》得TVB製作組爭回一口氣，《小寶與康熙》是外購劇，《尋秦記》口碑與收視都不俗。