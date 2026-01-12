譚輝智出演《尋秦記》？網爆真身「Max」竟是武術冠軍

電影《尋秦記》票房衝破5,000萬大關，但最近卻因為一個烏龍事件引起網民熱議。有網民自製演員片酬表時，竟然將飾演僱傭兵「Max」的吳樾誤認為是譚輝智，這個意外發現立即在網上瘋傳，不少人都表示「你唔講唔覺，一講就好覺，家陣返唔到轉頭」。事件曝光後，網民開始深入討論這位被誤認的演員真正身份，發現原來大有來頭。