譚輝智出演《尋秦記》？網爆真身「Max」竟是武術冠軍
電影《尋秦記》票房衝破5,000萬大關，但最近卻因為一個烏龍事件引起網民熱議。有網民自製演員片酬表時，竟然將飾演僱傭兵「Max」的吳樾誤認為是譚輝智，這個意外發現立即在網上瘋傳，不少人都表示「你唔講唔覺，一講就好覺，家陣返唔到轉頭」。事件曝光後，網民開始深入討論這位被誤認的演員真正身份，發現原來大有來頭。
網民烏龍認錯人 吳樾被當成譚輝智
在《尋秦記》電影版中，吳樾飾演跟隨「Ken」苗僑偉返回秦代的僱傭兵「Max」，角色設定並非想做皇帝，只想與拍檔Chris Collins偷秦王古董返回現代發達，最終卻死於秦兵之手。不過有網民在討論時竟然將吳樾錯認為譚輝智，更有人留言表示「我都覺得似，但一時講唔出名，我同老公用『狄波拉好鍾意嗰個』來形容」，這個有趣的形容方式立即引起其他網民共鳴，紛紛表示確實有幾分相似。
網民不滿吳樾身手被浪費 批評角色設計
雖然認錯人事件引起話題，但不少網民對吳樾在戲中的表現卻有不同意見。有觀眾批評「前段都叫有啲動作表演下，中後段做咗onX仔，反而佢同古天樂同框演出嘅《殺破狼·貪狼》多啲發揮」，認為電影浪費了他的武術身手。更有網民直言不滿角色設計，表示「吳樾及其殺手拍檔，都無好好利用呢兩個身手不錯的反派角色做最後的昇華，設計一場惡戰喺最尾益下觀眾啦，可以畀『項少龍』同『趙盤』聯手打吳越，點知寫到吳越佢哋兩個入到皇宮成個賊仔，又貪又無腦」。
吳樾背景超狂 國家一級演員兼武術冠軍
事實上，被誤認的吳樾在內地演藝圈大有來頭，絕非普通演員。他畢業於中央戲劇學院表演系97級，武術級別達到武英級（國家健將級），現為中國國家話劇院一級演員。吳樾曾多次獲得全國武術錦標賽冠軍，精通多種武術器械與拳法，演藝生涯始於主演電視劇《精武英雄陳真》的「陳真」一角。他的代表作品包括張紀中版《西遊記》的「孫悟空」、電影《殺破狼·貪狼》、《葉問4：完結篇》等，更於2020年在《第16屆中美電影節》憑《葉問4》獲得年度最佳男配角獎項。
