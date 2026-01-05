過氣電台DJ連日唱淡《尋秦記》 網民圍剿一句KO都唔認衰？

電影《尋秦記》開畫首日勇奪1,109萬票房，登上2025年香港電影年度第7位，成績驕人。然而，前電台節目主持人曾智華卻連日在社交平台唱淡這部話題大作，更批評戲院「霸曬所有影期」，結果遭到網民一面倒圍剿。面對鋪天蓋地的反駁聲音，這位資深傳媒人不但沒有收聲，反而變本加厲繼續開火！