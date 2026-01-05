過氣電台DJ連日唱淡《尋秦記》 網民圍剿一句KO都唔認衰？
曾智華投訴《尋秦記》霸佔影期引爆爭議
曾智華在1月2日於Facebook發文投訴：「《尋秦記》元旦出閘彈出後，今日票房已經明顯腳軟，為何院商仍硬要製造『一片功成萬片枯』這嚴重失衡情況呢？」這番言論立即引起網民熱議，大批網友紛紛留言反駁他的觀點。有網民直言：「埸次係戲院决定，不是古仔話事！如果唔賣得，戲院自己會做野，唔使你出聲啦！自由市場，戲院緊張過你10倍！」另一位網友更加語重心長地回應：「大佬，香港邊仲有人成日出嚟睇戲丫依家，難得有套大片出嚟沖喜下就畀番D正能量廣大市民鼓勵下啦。」
網民一人一句反駁 質疑曾智華不懂市場運作
面對曾智華的批評，網民們展現出驚人的團結，紛紛以理據反駁他的論點。有網友質疑：「香港是否行緊資本自由市場？如套片唔賣座自然會被取締。如果你真係片痴你好應見慣，何需發表這些意見？」更有網民直接挑戰他對市場機制的理解：「其實你明唔明什麼叫『市場』？有人睇戲院就自然比多啲場數，一小人睇就自然會減，咁係咪好似食大鑊飯咁，每一套電影只可以分到幾多場？唔理有冇人睇？」這些留言充分展現了網民對自由市場運作的理解，同時也暴露了曾智華言論的邏輯漏洞。
曾智華未罷休再批《尋秦記》九場「全綠」
儘管遭到網民強烈反彈，曾智華並未收手，反而在1月5日再次發文：「事實會說話，今日《尋秦記》九場『全綠』，如此情況仍霸曬所有影期，令其他優質電影冇得放映，除非你有利益，豈會讚同？」這次他更直接暗示支持《尋秦記》的人可能有利益關係，進一步激怒了網民。有網友再次耐心解釋：「曾生，一早睇到你出字句，又有咁多留言反駁你，感受如何？難得有一套令大家有共鳴，有回憶既電影，何況還要六年後先可上影，吾好令大家掃興啦。」
曾智華還分享自己的專欄文章，當中再作解釋：「其實作為港產片的忠貞擁躉，我絕對希望《尋秦記》賣個滿堂紅，給本土電影工作者多一點激勵。但如今搞到「一片功成萬片枯」，咁就大大違反影迷願望了。」
樂悠咭長者KO曾智華：唔好令大家掃興啦
一位網民更剖白：「一早睇到你出字句，又有咁多留言反駁你，感受如何？難得有一套令大家有共鳴，有回憶既電影，何況還要六年後先可上影，唔好令大家掃興啦」他再指：「今次難得大部份人話入院睇，你出少句聲啦，我係樂悠咭既用者，好想見到香港人開心，明吾明呀？」