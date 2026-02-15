尋秦記加長版｜第三結局5大彩蛋曝光！秦王林峯反穿越坐香港電車
情人節檔期最大驚喜！《尋秦記 Plus+ 多元宇宙版》加長版昨日正式上映，片長達131分鐘的新版本竟然藏著5個震撼彩蛋，為平行時空留下巨大懸念！
林峯反穿越現代香港 電車上沉思勾起穿越慾
全片最震撼的莫過於新增的「第三結局」！劇情講述林峯飾演的秦王意外發現Ken（苗僑偉）埋藏在山寨的時空傳送接收器裝置，成功「反穿越」來到2026年的香港。鏡頭中只見林峯身穿現代便服，獨自坐在電車上層，望著窗外繁華的景象若有所思，似乎在思考著項少龍選擇留在古代生活的意義。
古天樂親下廚炮製心形牛扒 港式英文金句爆笑登場
加長版特別補充了項少龍與兩位愛妻琴清（郭羨妮）及烏廷芳（宣萱）的溫馨日常生活。最令粉絲驚喜的是，古天樂竟然親自下廚炮製鐵板餐，神還原當年劇集經典的「心形牛扒」冧妻橋段！期間更大爆「Holy」、「Melody」等港式英文金句，場面既溫馨又爆笑。
滕麗名連摑秦王兩巴掌 復仇戲碼張力十足
加長版中最具張力的片段要數滕麗名飾演的善柔大報復！新增場口講述她進入囚禁秦王的籠內，為了替項少龍一家及慘死的山寨家人出一口氣，憤然怒摑林峯兩巴掌以洩心頭之恨。滕麗名的演技在這場戲中完全爆發，眼神充滿復仇的快感與痛楚，每一個表情都充滿戲劇張力。不少觀眾看完都大讚：「滕麗名打林峯嗰兩巴真係打得好爽！」
廖子妤零對白激戰林峯 埋身肉搏展現復仇決心
廖子妤在加長版中雖然依然維持「零對白」設定，但動作戲份大幅增加。劇情補充了她因秦王征戰而家破人亡的悲慘背景，完美解釋了她對秦王的深仇大恨。新增片段中，她闖入籠中與林峯展開埋身肉搏，打鬥場面連場不斷，眼神兇狠凌厲，完全展現出誓死復仇的堅定決心。
張繼聰戲份倍增 搞笑擔當笑料連連
飾演「石頭」的張繼聰在加長版中絕對是搞笑擔當！除了新增他在山寨進入籠內為林峯送飯的有趣互動外，更收錄了多場展現其幽默感十足的爆笑場口，為整部電影增添不少輕鬆節奏。張繼聰的喜劇天分在加長版中得到充分發揮，每個表情和動作都充滿笑點。網民紛紛留言大讚：「張繼聰真係好搞笑，佢嘅戲份增加咗好多，睇得好開心！」更有觀眾表示：「石頭呢個角色真係好可愛，張繼聰演得好自然！」
