尋秦記｜郭羡妮親自回應古天樂陳年緋聞 滕麗名大方談郭政鴻被飛出一事

電影《尋秦記》明天大除夕正式上映，眾主演今晚出席首映禮時透露將馬不停蹄展開謝票宣傳，林峯、郭羡妮及滕麗名更要趕赴廣州宣傳，無法與家人一同倒數迎接2026年。滕麗名更爆料自己長期被無綫同事「打劫」閃卡，而郭羡妮面對與古天樂的陳年緋聞再被翻炒時，則淡然回應當作「傳說」流傳。