尋秦記｜郭羡妮親自回應古天樂陳年緋聞 滕麗名大方談郭政鴻被飛出一事
電影《尋秦記》明天大除夕正式上映，眾主演今晚出席首映禮時透露將馬不停蹄展開謝票宣傳，林峯、郭羡妮及滕麗名更要趕赴廣州宣傳，無法與家人一同倒數迎接2026年。滕麗名更爆料自己長期被無綫同事「打劫」閃卡，而郭羡妮面對與古天樂的陳年緋聞再被翻炒時，則淡然回應當作「傳說」流傳。
滕麗名大方談郭政鴻被飛出一事
滕麗名分享了一個有趣現象，指一班無綫同事都很支持這部電影，她更長期被同事「打劫」閃卡，十分受歡迎。她笑言「同事更不停問我攞飛，但我都是堅持要他們自己去買，才是真正支持。」當被問及有傳舊愛郭政鴻因她而沒有份參演電影版時，滕麗名表示從未聽過此事，反而當初以為自己度不到期無份參演，很感謝TVB放期讓她參與。
郭羡妮親自回應同古天樂陳年緋聞
郭羡妮透露女兒未看過當年電視版本，她只給女兒看過劇照，但女兒始終不喜歡看她做戲。她解釋「女兒覺得戲入邊的不是我，說要真實媽咪，因為真實媽咪是她的buddy。」面對因這套戲上映而令她與古天樂的陳年緋聞再被翻炒，郭羡妮大方回應「我覺得『傳說』這東西，就當是傳說流傳落去吧！」展現了她的豁達態度。
林峯為搵食犧牲家庭時光
林峯在首映禮上坦言，雖然見到很多觀眾選擇在戲院跨年感到開心，但自己卻要為宣傳工作犧牲與家人共度的時光。他表示不會帶家人到廣州，讓他們自己開心，自己則要去「搵食」。談到票房信心時，林峯透露內地排片量已超過25%，形容這個數字很誇張及犀利，希望電影有個好開始，自己亦打算稍後包場請朋友看戲。
張繼聰兩套電影同期謝票
張繼聰同時要為《金童》和《尋秦記》兩套電影謝票，被問是否很忙時，他幽默回應「相信《金童》都不用點謝（票），因為戲院全都上《尋秦記》，可能會有一場半場，便行過隔籬謝一謝。」他表示拍完《尋秦記》回香港就拍《金童》，希望兩套電影都有好成績，並呼籲觀眾在支持《尋秦記》之餘也可以看看《金童》。
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期