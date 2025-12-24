《尋秦記》滕麗名善柔先係最正！網民列3大優點 卻始終上唔到一線？
善柔氣質獨特 與宣萱郭羨妮不同
Threads網民重溫《尋秦記》時大讚滕麗名嘅演技，認為佢畀善柔嘅唔係傳統意義上嘅「靚」，而係一種raw嘅質感。「把聲沙啲，眼神倔啲，連笑起嚟都冇咁甜，但就係咁先最charm」，呢種獨特嘅氣質令善柔喺眾多女角中脫穎而出。相比起宣萱嘅知性同郭羨妮嘅絕美，善柔係亂世入面「自己條路自己揸刀行」嘅俠女，呢種現代女性嘅倔強喺當年未必個個識欣賞，但翻睇先知幾咁前衛。
善柔對項少龍感情層次豐富
滕麗名將善柔對古天樂飾演嘅項少龍嘅複雜感情演繹得淋漓盡致，「個種鍾意又要收收埋埋、想跟住你又怕成為負累嘅複雜，全部喺眉梢眼角度滲出嚟」。佢冇大吵大鬧，但感染力強過曬其他女角，特別係最後佢求一個「兄弟式嘅擁抱」然後轉身走人，嗰種「愛你，但我既尊嚴同自由更貴」嘅瀟灑，係電視女角色入面好少有嘅層次。呢種倔強令善柔成為最接近項少龍嘅人，亦係最不可取替嘅角色。
網民激讚善柔性格瀟灑 係女生都想有嘅底氣
網民分析善柔嘅性格時大讚佢「性格瀟灑，有情有義，係女生都想有既底氣」。有觀眾指出「善柔不似當時年代的人，亦應該是和項少龍最接近的人，所以才是最impressive和不可取替」，佢嘅瀟灑深明項少龍嘅不羈，「因最明白而最不可得，當眾人以嬌美爭艷」時，善柔卻選擇用自己嘅方式去愛。另有網民大讚「佢係咁多位女角之中最幫到手，又救左項少龍咁多次，又聰明又好功夫又當機立斷」，呢種實用性同可靠性令佢喺劇中不可或缺。
善柔最後一幕感動觀眾 只求擁抱一刻就完夢
最令觀眾動容嘅係善柔最後嘅選擇，「佢只求挨係項少龍心口一陣，享受過依一刻就完夢」，呢種克制同瀟灑令人心疼又敬佩。網民表示「成套尋秦記我最鍾意就係善柔」，認為佢嘅角色設定同滕麗名嘅演繹都係經典中嘅經典。善柔嘅愛情觀同人生態度都充滿現代感，佢唔會為愛犧牲自己嘅尊嚴，亦唔會強求不屬於自己嘅感情，呢種成熟嘅愛情觀喺當年嘅電視劇中相當罕見。
TVB 女一法則 滕麗名註定上唔到一線？
有位叫「Eric」嘅網友拆解 TVB 咁多年嚟嘅捧人公式：要做穩「女一」，你嘅形象一定要夠「極致」。一係就係極致嘅「甜」（例如早年嘅鍾嘉欣），一係就係極致嘅「慘」（好似胡定欣咁由底爬起），或者係極致嘅「強」（好似鄧萃雯、佘詩曼咁霸氣）。觀眾需要一個好鮮明嘅標籤，先可以一眼記住。偏偏滕麗名（同佢最經典嘅角色「善柔」）就係夾喺中間，有硬朗又有柔情，雖然始終無緣視后寶座，但阿滕憑住呢份「唔徹底」，反而喺《愛·回家》嘅「熊尚善」入面搵到新出路。佢唔需要做最頂尖嗰粒星，但佢成功做到咗最長青、最「入屋」嘅嗰一位。或許，呢份「不徹底」正正係佢能夠喺演藝圈行到今日、依然受歡迎嘅原因。
原著小說善柔結局大不同 最終嫁人定居齊國
有趣嘅係，原著小說中善柔嘅設定同結局都同電視劇版本有明顯分別。原著中善柔因家族被田單、趙穆所滅而投身復仇，多次策劃刺殺行動，曾潛入趙穆府行刺被項少龍阻止，後聯手生擒趙穆。刺殺田單失敗後參與楚國政變，最終放棄復仇隱退。而電視劇版本就將佢設定為孤兒，自幼受訓為殺手，暗中協助項少龍拜師元宗、獲取矩子令，多次化解危機，但因殺手身份未與項少龍發展情感，結局以朋友身份告別。原著中善柔喺協助項少龍處理滇國復國及楚國政變後，最終嫁畀解子元定居齊國，仲育有兩個仔。