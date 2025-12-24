《尋秦記》滕麗名善柔先係最正！網民列3大優點 卻始終上唔到一線？

《尋秦記》電影版熱潮愈演愈烈！網民重溫劇集時發現滕麗名飾演嘅善柔先係全劇最有魅力嘅女角！相比起宣萱同郭羨妮嘅「正路」美女形象，善柔嘅獨特氣質同複雜性格反而更加吸引，佢嘅「唔夠靚」竟然成就咗角色最動人嘅地方，令觀眾重新發現呢個被低估嘅經典角色。