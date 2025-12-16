《尋秦記》苗僑偉新角色名字引熱議 疑似暗藏深層歷史典故

《尋秦記》電影版即將在年底上映，除了古天樂、林峯等原班人馬回歸外，苗僑偉飾演的反派角色Ken更成為網民熱議焦點。有細心觀眾發現，Ken這個角色的命名疑似暗藏深層歷史典故，與著名的「荊軻刺秦王」事件有巧妙呼應，令不少影迷驚嘆編劇的用心設計。