《尋秦記》苗僑偉新角色名字引熱議 疑似暗藏深層歷史典故
《尋秦記》電影版即將在年底上映，除了古天樂、林峯等原班人馬回歸外，苗僑偉飾演的反派角色Ken更成為網民熱議焦點。有細心觀眾發現，Ken這個角色的命名疑似暗藏深層歷史典故，與著名的「荊軻刺秦王」事件有巧妙呼應，令不少影迷驚嘆編劇的用心設計。
苗僑偉角色名字藏玄機
網民分析指出，苗僑偉在電影中飾演的反派角色名叫Ken，有網民在社交平台留言：「如果個角色叫Ken姓柯，所以比古代人聽到，比人以為佢叫荊軻。」這個發現立即引起大量討論，不少人讚嘆編劇的巧思。荊軻正是歷史上「荊軻刺秦王」事件的主角，而Ken在劇中的目標是要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生，這種設計相當有深意。
網民熱議編劇食字玩法
這個命名巧思一經網民發現後，立即在社交平台掀起熱烈討論。有網民留言表示：「肯定係，果班老屎忽編劇最鐘意呢d食字gag」，亦有人笑言：「Ken Or刺秦王😂😂😂」。不少影迷都對這種暗藏典故的命名方式感到驚喜，認為比起單純的刺殺行動，Ken要取而代之成為秦王的野心更加狠辣。有網民分析：「原來Ken嘅名字有咁深層意思！佢唔係要刺秦王，而係要取而代之，比荊軻更狠！」
歷史時間線引發考證熱潮
有較為認真的網民開始考證歷史時間線，指出「荊軻刺秦王失敗係公元前227年，焚書坑儒係公元前213年」，質疑這個理論的可行性。不過更多網民認為這只是編劇的創意玩法，不必過分拘泥於歷史準確性。有人留言：「電影故事係電視劇之後廿年左右剛剛好」，暗示劇情安排有其合理性。整個討論氣氛相當熱烈，不少人都表示期待電影上映後驗證這個猜測。
影迷紛紛留名見證奇蹟
面對這個有趣的發現，大量網民都選擇在相關貼文下留言「留名」，希望見證這個預測是否成真。有網民寫道：「我決定係度留名，準備見證奇蹟嘅一刻」，亦有人直接表示：「我覺得係…Ken哥刺秦王…..」。不過也有網民質疑這可能是劇透，留言：「懷疑你已劇透😂」、「劇透撚😡」。無論如何，這個關於角色命名的討論已經成功為電影造勢，令更多人期待《尋秦記》電影版的正式上映。
圖片來源：threads、《尋秦記》海報、《天命最高》MV截圖、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期