郭羡妮《尋秦記》神秘失蹤16小時真相成謎 拍另一古裝慘被偷拍成黑歷史
郭羡妮神秘失蹤16小時劇組大亂
當年正在涿州趕拍《尋秦記》的郭羡妮，於某日晚上突然去向成謎，整個劇組當堂陣腳大亂。由於找不到女主角之一的郭羡妮，製作團隊立即組成多達50人的全男班拯救隊，在漏夜時分四處覓芳蹤。這個突發事件令整個拍攝進度受到影響，所有人都為郭羡妮的安危擔心不已。直到翌日清晨，郭羡妮才神奇地出現在拍攝現場，結束了這場長達16小時的神秘失蹤事件。
解釋陪父親用膳但細節可疑
面對劇組和傳媒的追問，郭羡妮解釋「失蹤」原因是前往北京陪伴父親用膳，因為父親剛巧到了北京，所以她便外出陪父親，但她承認沒有知會劇組才搞出這個大頭佛。然而奇怪的是，與郭羡妮同房的滕麗名卻發現一個重要細節，就是郭羡妮當晚外出時並未攜帶銀包及工作證，這個發現令人質疑她當晚是否真的身在北京陪父親，整件事的真相至今仍然是個謎。
宣萱被指係爆料二五仔遭澄清
事件中最戲劇性的發展，是宣萱被指係爆料的「二五仔」，令她無辜捲入風波。當年記者採訪宣萱時，有《尋秦記》的幕後工作人員經過，聽到記者訪問宣萱關於郭羡妮失蹤一事，即時為宣萱申辯。工作人員指出事發時宣萱因為腸胃炎仍在醫院留醫，根本不知道郭羡妮失蹤的事件，完全不可能是爆料人。不過該名工作人員就不肯透露誰是真正的「二五仔」，為整件事增添更多神秘色彩。
郭羡妮眼中古天樂係靜仔
作為1999年港姐冠軍的郭羡妮，入行僅3年就在《尋秦記》中擔任女主角，初試啼聲即挑大樑。她坦言當時穿起古裝唸對白，自己都覺得硬生生，由衷請觀眾多多包涵。令人意外的是，郭羡妮透露與某些男拍檔連聊天機會都少之又少，特別是《尋秦記》的古天樂。在她印象中，古仔是個很靜的人，雖然都有調皮的一面，但合作期間他很少說話，而她又因為第一次演古裝而很驚青，所以大家都無傾偈，形成一種微妙的拍檔關係。
郭羡妮拍另一古裝被雜誌偷拍
另外，多年來一直都有留言誤指事件發生在郭羡妮2000年拍攝《尋秦記》期間，聲稱她在戶外便溺，但實情卻截然不同。真正被偷拍的是她於2006年拍攝由馬德鐘、劉松仁主演的《爭霸傳奇》時，身穿西施古裝與助理東張西望後，走到走廊盡頭的偏僻位置解決生理需要，最後不但被記者捕捉，甚至被雜誌放上封面大肆報道，成為她演藝生涯中一段相當無奈的黑歷史。
其他拍攝花絮資料補充
• 收視表現：《尋秦記》平均收視33點，212萬人收看，僅次於《小寶與康熙》的36點收視
• 古天樂拍到病：2001年1月在沙田作壆坑拍外景時病發，一周內兩度入院吊鹽水，發燒至104度
• 外景受傷：古天樂在馬上激戰時被郭政鴻手上三叉戟刺中額頭，需要毛巾及冰水鎮痛
• 其他演員患病：宣萱因急性腸胃炎入院，滕麗名因拍攝辛苦向男友魏駿傑哭訴
• 製作規模：花十多萬港幣製作兵馬俑，服裝道具重達120噸，動用300位臨時演員及300匹駿馬