郭羡妮《尋秦記》神秘失蹤16小時真相成謎 拍另一古裝慘被偷拍成黑歷史

《尋秦記》拍攝期間發生的神秘事件至今仍是娛樂圈津津樂道的話題，當年郭羡妮在涿州拍攝時突然神秘失蹤16小時，令整個劇組陣腳大亂，更組成50人全男班拯救隊漏夜搜尋。事後郭羡妮解釋是陪父親用膳，但同房滕麗名發現她未攜銀包及工作證外出，真相至今成謎。而作為港姐冠軍初挑大樑的郭羡妮，對拍檔古天樂的印象竟然是「很靜的人」，兩人合作期間連聊天機會都少之又少！