尋秦記｜陳國邦回應英文名Silly 「二弟」談再與古天樂合作感受

《尋秦記》電影版終於上映，事隔25年再度集結的主要演員陳國邦、黃文標、歐瑞偉齊齊現身宣傳活動。不過當中最搶眼的竟然是陳國邦的「家庭危機」，原來今日正值太太羅敏莊生日，但他為了支持電影宣傳而缺席老婆的生日派對，更自嘲今晚回家可能要「跪玻璃」！而古天樂由昔日小生變身娛樂大亨的身份轉變，也成為眾人熱議焦點。