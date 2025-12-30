尋秦記｜陳國邦回應英文名Silly 「二弟」談再與古天樂合作感受
陳國邦為宣傳缺席老婆生日 自嘲今晚要跪玻璃
在宣傳活動上，陳國邦坦言今日心情非常緊張，但原因並非因為電影上映，而是因為今日正值太太羅敏莊的生日。他無奈表示：「其實我老婆今天有跟我說，如果你不看show，我會跟你撞樣。我今天很緊張，因為今天是我太太生日，但我來了支持尋秦記，今晚我也不知道怎樣交代。」當被問及有否邀請太太一同出席時，陳國邦更顯得哭笑不得：「她已經在開派對，回去要跪玻璃，所以我很緊張，但我也要看尋秦記。」這番「求生欲」滿滿的發言，立即引來現場一陣哄笑。
古天樂身份大轉變 昔日拍檔變身老闆關係微妙
談到與古天樂再度合作的感受，三位演員都不約而同提到身份轉變帶來的微妙變化。歐瑞偉言：「古先生當然，我們看很多的報道，都有說由當年的年青人已經變成了古老闆，但在片場工作的時候，其實當回到角色的時候，我們仍然在角色裡發揮應有的作用。」不過黃文標就更坦率地承認關係上的變化：「在相處方面，我覺得和以前有一點出入，因為畢竟是老闆，當然要很恭敬。我很記得有一晚和古老闆吃飯，古老闆說你不喝酒嗎？我一向都不喝酒，但老闆開口，怎樣都要喝半杯。」
三弟劉嘉龍缺席成遺憾 古天樂曾盡力尋找
被問及為何「三弟」劉嘉龍沒有參與電影版時，古天樂早前表示已經盡過力尋找，但因為劉嘉龍已經退出演藝事業，所以最終未能成功邀請他回歸。黃文標也感慨表示：「其實差一點，因為始終都是三兄弟，感覺差了一點，因為三弟已經重傷，他已經離開了演藝圈，我相信不太方便出鏡。」這個遺憾也讓不少粉絲感到可惜，畢竟三兄弟的組合是當年《尋秦記》的經典元素之一。
陳國邦獲贈英文名Silly 坦言不明白笑點
訪問中還有一個有趣插曲，就是陳國邦被問及是否知道自己多了一個英文名字「Silly」。原來這個稱呼源自網民對《尋秦記》中「李斯」一角的諧音玩笑。陳國邦坦言：「其實我每一年學生都有和我說，學生告訴我把故事告訴我，他們都笑得很生氣，我聽完之後，其實不知是否年紀大，我不明白笑點在哪。」面對這個網絡流行的稱呼，他顯得有些困惑但也很幽默地接受，更引用「大智若愚」來自嘲這個「Silly」的稱號其實很有智慧。
25年後重聚感慨良多 演員齊聲表示等太久
三位演員都異口同聲表示，為了這部電影版等了太久。黃文標更幽默地說：「等了二十幾年，等到鬍子都白了。」陳國邦也感慨：「我們等了很久，等了二十五年，終於等到了。」對於能夠再次穿上當年的服裝，重新演繹這些經典角色，三人都顯得非常興奮和珍惜這次機會。歐瑞偉更表示：「二十五年後再穿同一件衣服，再對大家同一個演員的角色，其實真的不用怎樣做，自然就在這裏。」