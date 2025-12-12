《尋秦記》電影版11位配角去向曝光！李斯陳國邦因潮文再爆紅 多位演員已離世

《尋秦記》電影版即將上映，不少觀眾都關心當年電視版的演員近況。除了古天樂、宣萱等主角回歸外，其他配角的去向也成為熱話。有人已經離世，有人繼續活躍演藝圈，更有人因為網絡潮文而意外爆紅，眾人命運各有不同！以下盤點11位演員近況。