《尋秦記》電影版11位配角去向曝光！李斯陳國邦因潮文再爆紅 多位演員已離世
1）陳國邦因潮文意外爆紅再演李斯
陳國邦在電視版中飾演李斯一角，近年因為連登討論區的一道IQ題而意外成為網絡熱話。題目是「去沙灘唔𥄫女，估一個明星名」，答案正是陳國邦。雖然這道題目引起不少網民不滿，但每當有人在連登發問IQ題時，都會有網民以此潮文回答。隨著陳國邦在2025年電影版中回歸出演同一角色，這個潮文再次被網民考古引用，令他的知名度意外提升。
2）黃文標「個樣似耶穌」有原因
黃文標在電視版中飾演滕翼，再電影版同樣有份參與。他透露當年與古天樂合作時的有趣經歷。「因為佢個角色唔使講古語，成日爆啲現代人對白嚟搞笑，有次Roll緊機，佢無端端指住我，話我個樣都幾似耶穌，我嗰下真係接唔住。」黃文標笑言古天樂的爆肚位很厲害，有時真的難以接招。古天樂更告訴他之後會經常這樣爆肚，不用理會，結果這種演繹方式成為劇集最精彩的地方。黃文標更透露古天樂在電影版中仍會有不少搞笑位。
3）朱鑑然接棒演項羽角色升級
在電視版中還是孩童的項寶兒，如今已成長為英勇少年，由朱鑑然飾演。項寶兒正是日後為世人所熟知的西楚霸王項羽，角色從小孩升級為重要角色，朱鑑然的演出備受期待。這個角色的成長軌跡也反映了時間的流逝，為電影版增添了新的看點。
4）歐瑞偉繼續飾演陶總管
最期待畫面出現了！歐瑞偉在電影版中繼續飾演「陶總管」陶方一角，延續其在電視版的經典演出。不少影迷興奮高呼：「KC出現了，terry呢？」、「佢like數同李斯鬥到難分難解！」、「陶KC, 正」。
6）鄧一君友情客串登場
鄧一君同古天樂相當老友，雖已離開幕前轉做保險，但古仔一聲叫到，立即理班，鄧一君話係客串演出，但對住前輩廖啟智，拍戲又生疏太久，一度相當緊張，幸好好快warm up後，拍攝順利，他也相當期待電影上映。
7）廖啟智2021年胃癌病逝
《尋秦記》烏博士（時空旅行負責人）廖啟智，在電影版亦有參與，不過令人遺憾的是，智叔於2021年胃癌病逝，觀眾只能在戲中一再回味他的精彩演出。
8）余子明2022年離世
「TVB金牌綠葉王」余子明在電視版中飾演鄒衍，可惜的是子明叔於2022年11月10日不幸離世，終年78歲。
9）王偉胃癌病逝
飾演烏應元的王偉更早在2011年因胃癌在港病逝，終年72歲。兩位資深演員的離世令不少觀眾感到唏噓，他們在《尋秦記》中的精彩演出至今仍被觀眾懷念。
10）郭政鴻未見有戲份安排
至於飾演王翦的郭政鴻，在電影版中未見有其戲份安排。
11）江華
「自帶BGM嘅男人」、飾演連晉和嫪毐的江華，角色討論度同人氣極高，雖然在電視劇和小說已死，不過相信仍有不少人希望他回歸，不過江華一早講明唔會參與電影版，由於一部電視劇能夠成為已夠經典，沒需要再拍新一輯。