《尋秦記》隱藏結局曝光 已死角色「翻生」復活引爆討論（含劇透）

電影版《尋秦記》除了正常結局外，竟然暗藏一個「隱藏版本」結局，讓項少龍成功帶領10人穿越回到現代香港！更令人震驚的是，已死的趙倩公主疑似「翻生」復活，以另一個身份重新出現在眾人面前。這個神秘的隱藏結局不但顛覆了原有劇情走向，更為整個故事增添了無限想像空間，令觀眾對時空穿越的可能性產生全新思考。