《尋秦記》電影版｜古天樂率原班人馬登場 網民期望上映票房創佳績

《尋秦記》電影版幾時上畫？古天樂策劃的《明日戰記》一度成為香港票房收入最高的華語電影，想不到未夠一年紀錄就於2023年2月被《毒舌大狀》打破，相信係好多劇迷最想知道的問題，就係古老闆手上另一「王牌」——穿越神劇《尋秦記》電影改編版幾時公映！