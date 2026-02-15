尋秦記｜項少龍主角光環屈機！融合古今武術打遍天下 網民：靚仔又打得！
項少龍現代戰術碾壓古代 堪稱戰國頂級武將
身為現代特警的項少龍，身體質素和戰鬥技巧遠超古人。他本身已精通自由搏擊、柔道、拳擊等多種格鬥術，穿越後更因緣際會下繼承了墨子劍法，成功將古今武術融會貫通。在劇中，他多次上演以一敵眾的精彩場面，面對強敵也絲毫不落下風。更重要的是，他懂得運用超越時代的現代戰術和智謀去化解危機，例如利用簡單物理知識製作武器或佈下陷阱，令敵人聞風喪膽，其綜合戰鬥力絕對達到戰國時期的頂級武將水平。
主角光環加持 屢次逢凶化吉
除了自身實力強橫，項少龍更擁有無敵的「主角光環」，讓他每次都能在生死關頭化險為夷。劇中早期，他便成功挑戰並打敗了當時的趙國第一劍客連晉，令對方一蹶不振，為自己立下威名。而在故事後期，面對劍術已達化境的劍聖曹秋道，項少龍亦能與女刺客善柔聯手，最終成功將其擊殺，徹底奠定其在戰國的頂尖高手地位。正如劇情所描述：「每次面臨生死關頭都能逢凶化吉」，這正是主角光環的最佳體現。
靚仔又打得 劇中女神為佢死心塌地
項少龍不僅武功蓋世，其風流倜儻的外型和幽默風趣的性格，亦令他魅力非凡，在劇中迷倒不少女性角色。從公主到才女，再到女刺客，幾乎所有與他相遇的女子都對他傾心。有勇有謀加上帥氣外表，這種完美人設讓他成為眾多女神心目中的理想對象。誠如劇中所言：「靚仔又打得，難怪劇中多位女角都愛得他死心塌地。」他的存在，完美演繹了英雄配美人的經典橋段，讓觀眾看得相當投入。
網民熱議項少龍無敵設定：根本屈機！
對於項少龍的「無敵」設定，多年來一直是網民熱議的焦點，不少觀眾都認為他的能力太過「屈機」。網民紛紛留言：「項少龍根本係開咗外掛，現代知識返到古代屈機啦！」、「主角光環真係無敵，點打都唔會死。」、「睇佢用現代方法解決古代問題真係好爽！」、「又靚仔又打得，邊個女人唔心動？」、「最經典係打贏連晉，睇到好爽！項少龍之後，穿越劇主角都係跟住佢個版圖行。」可見其角色塑造的成功，已成為難以超越的經典。