尋秦記｜項少龍主角光環屈機！融合古今武術打遍天下 網民：靚仔又打得！

經典神劇《尋秦記》主角項少龍被譽為穿越劇鼻祖，他憑藉現代特警的知識和身手，在戰國時代可謂所向披靡！劇中他不但精通各種現代搏擊術，更學會古代墨子劍法，經常以一敵眾，場面震撼。究竟這位「開外掛」的主角，是如何靠著主角光環和超凡實力，成為戰國的風雲人物？