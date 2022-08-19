尋秦記｜電影版預告劇照高清流出 古天樂率原班人馬 驚喜角色出現
2001年《尋秦記》作為不少的人集體回憶，主演的古天樂對原著作者黃易的崇拜及對該劇的情意結，令他買下版權，兼親自邀請原班人馬前年開拍電影版，拍攝過程一直相當保密，角色造型從未公開，不過去年首條預告片在內地意外流出，除了主要角色曝光外，還有預料不到的角色驚喜登場，令人相當期待！
《尋秦記》vowking tee相隔20年仍然連戲！最新劇照好多彩蛋：
《尋秦記》預告片早前在內地意外流出，在網上瘋傳。預告片段中見齊當年有份演出的古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名等，同時還有驚喜角色登場，令大家的回憶返晒嚟﹗
《尋秦記》17秒預告片曝光
流出的《尋秦記》預告片長17秒，一開始播出是古天樂飾演的項少龍對住林峯飾演的嬴政講：「你可唔可以放過我一家人？」而嬴政兇狠決絕咁答：「如今是你家鄉的人不放過寡人﹗」
林峯與古天樂對話後，一眾演員閃現，出場的有郭羨妮、宣萱及滕麗名，由於故事是發生19年後，女角都配合劇情現老態。
古天樂透露演員一樣身份或不同
19年古天樂帶領一眾《尋秦記》主角出席《影視博覽2019》宣布電影正式開拍，古仔坦言要召回原班人馬演出「仲難過儲閃卡」，至於大家關心的劇情，古仔話：「故事會發生喺19年後，秦王統一六國，之後可以發生好多事，有好多創作空間，故事有穿越劇情，所以會融合科幻元素，講19年後的事，最大好處係唔使化妝﹗」古仔又透露雖然演員一樣，但身份可能會有不同，愈講愈多懸念，古仔最後只肯透露電影版跟電視版相同的是項少龍有個兒子。
鏡頭一轉到飾演善柔的滕麗名掌摑飾演嬴政的林峯。
驚喜角色陸續現身
《尋秦記》電影版預告片中見到飾演陶總管的歐瑞偉，網民大叫有驚喜，而在電視版死去的雪兒亦有現身，預告片中的她是時裝扮相，未知是新角色還是「翻生」演出﹗另一驚喜位是在電視版飾演首富李小超的鄧一君，和飾演烏博士的廖啟智亦有出現，這兩個角色在劇集中穿越有著契機作用，前者是帶項少龍穿越時空，後者是時空旅行的揸弗人。
項少龍、嬴政仇恨加深
之後再返回古天樂與林峯的對談當中，項少龍話：「萬一搞唔掂佢嘅，連佢都殺埋﹗」畫面見到嬴政用劍狠狠刺向項少龍，相信是把19年前電影版《尋秦記》的恩恩怨怨延續到電影版。
高清預告：
網民嫌男走樣女變老
神劇拍成電影版，網民大叫好，不過亦有網民對原班人馬有意見，批評女角老了，毀了回憶，又對沒有拍攝的江華感到相當失望，未能原汁原味﹗
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