網友建議TVB重拍《尋秦記2026》丁子朗接演項少龍 一人一個提名選角名單曝光

隨著《尋秦記》電影版即將上映，這部經典劇集再次成為熱話，不少觀眾重溫當年古天樂、宣萱等人的精彩演出。近日有網友突發奇想，提議TVB應該回購版權重製2026年新版本，並大膽提出全新演員陣容，當中丁子朗接替古天樂飾演項少龍，林正峰取代林峯，選角甚有今時今日「大台味」，講到真嘅一樣！