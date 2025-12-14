網友建議TVB重拍《尋秦記2026》丁子朗接演項少龍 一人一個提名選角名單曝光
網友建議丁子朗接替古天樂演項少龍
有網友在社交平台留言區發起討論，認為TVB可以考慮重製《尋秦記》2026年版本，主要角色全面換血注入新氣象。在網友的建議名單中，丁子朗被推薦飾演男主角項少龍，接替當年古天樂的經典角色。網友認為項少龍作為G4精英，性格機智過人、身手不凡，港男出身的丁子朗最為適合，不過膚色要由超星團的「韓星白」變回「項少龍黑」，未知丁子朗能否勝任。
麥美恩 / 吳若希飾演新版烏廷芳
女主角方面，網友建議由麥美恩或吳若希飾演烏廷芳，取代當年宣萱的角色，前者有《痞子無間道》古裝角色做參考，後者今年奪得「亞洲區最佳喜劇演員」獎項，真係唔知揀邊個先好 。 另一女主角「琴清姑娘」則建議由同樣港姐出身的陳曉華飾演，接替郭羨妮當年的演出。
林正峰飾演寡人不作他人選
至於另一焦點秦始皇（趙盤）就要急召近年北上發展的林正峰飾演，接替當年林峯的角色。趙盤自小飽受旁人冷眼，加上母親在打擊下自我放縱，經常受到網民批評的林正峰應該感同身受方便掌握心態。另外有聲音推介洪永城在新版飾演連晉/嫪毐一角，接替江華當年的演出。連晉身手不凡、智勇兼備，本為不可多得人才，但心術不正、心高好妒、心狠手辣，是劇中重要反派角色，據了解原本有網友提議張頴康演嫪毐，但由於張頴康上月已宣布離巢，故此提議洪永城「頂上」。
網民對重製版本反應兩極：唔好癲啦！
網友的選角建議在網上引起熱烈討論，有支持者認為「新一代演員有機會挑戰經典角色係好事」「可以用AI製作千軍萬馬場面，規模不會輸蝕」。不過亦有反對聲音表示「古天樂版本太經典，好難超越」、「唔好癲啦」「重拍未必有當年嘅味道」。
《愛回家》Fans力挺滕麗名、歐瑞偉角色保留貫穿不同版本
討論過程中，部分網民則建議直接保留滕麗名和歐瑞偉繼續飾演善柔和陶總管，認為「有啲角色唔使換，反正佢哋日日都仲拍緊《愛回家》，佢哋演得好好」。雖然TVB暫時未有重製《尋秦記》的消息，只在去年宣布重拍《笑傲江湖》，加上當中涉及版權問題，不過網友的熱烈討論已經為這個可能性增添不少話題性。