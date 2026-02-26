東張西望｜梁菁琳採訪尋貓爆羅生門 失主欲領回主子竟被索價30萬
兩年尋貓路心力交瘁 街招貼滿全港仍無果
事主陳小姐兩年前不幸遺失愛貓，從此踏上漫長的尋貓之路。她向《東張西望》主持梁菁琳透露，為了尋找愛貓可謂用盡所有方法，「我哋之前貼左1萬張彩色街招搵貓，再喺不同平台轉載尋貓啟示」。這個驚人數字足以證明事主對愛貓的深厚感情，貼1萬張街招只為了那一絲找回愛貓的希望。然而兩年來的努力都石沉大海，令陳小姐心力交瘁，幾乎要放棄希望。
網上驚見愛貓身影 以為重逢在即
就在2025年尾，命運似乎出現轉機。陳小姐在社交平台上發現一則貼文，有人聲稱自己撿到一隻貓，而照片中的貓咪與她失蹤的愛貓極為相似。「嘩，係自己隻貓貓喎！」陳小姐當時的興奮心情可想而知，經過兩年的苦苦尋找，終於在網絡世界重新發現愛貓的蹤跡。她立即多番努力聯絡貼文人士，以為很快就能與愛貓重聚，卻萬萬沒想到接下來會遭遇更大的打擊。
拾貓者開天價30萬 反咬事主遺棄寵物
然而當陳小姐聯絡上拾貓者後，對方的態度卻令她大跌眼鏡。拾貓者不但沒有歸還愛貓的意思，反而聲稱陳小姐「遺棄愛貓」，並且開出30萬元的天價才肯歸還。這個數字對於一般市民來說絕對是天文數字，更何況陳小姐已經為尋貓花費了大量金錢和精力。拾貓者的行為令人質疑其動機，究竟是真心關愛動物，還是藉機勒索牟利？除了30萬元的「贖金」外，拾貓者夫婦還要求陳小姐就尋貓啟示上寫著的「厚酬$3,000」先付錢。這個要求更是令人啼笑皆非，尋貓酬金本來是給協助尋回寵物的好心人，但現在卻變成了拾貓者的「入場費」。陳小姐面對如此無理要求，既憤怒又無奈，一方面想要取回愛貓，另一方面又不願向這種勒索行為屈服，陷入進退兩難的困境。
報警求助證據不足《東張》訪拾貓者拒回應
面對拾貓者的無理要求，陳小姐曾經嘗試報警求助，希望執法部門能夠介入處理。然而警方表示由於證據不足，未能提供協助。這個結果令陳小姐更加絕望，法律途徑似乎也走不通，她只能眼睜睜看著愛貓在別人手中，卻無法將其帶回家。這種無力感相信是每個寵物主人都不願意經歷的噩夢。《東張西望》攝製隊嘗試聯絡拾貓者進一步了解事件真相並進行交涉，希望能夠為事主爭取合理解決方案。然而拾貓者的態度依然強硬，當攝製隊致電查詢時，對方冷淡回應「呢個係公事電話，唔回應任何嘢」，完全拒絕溝通。
事主呼籲歸還愛貓 希望拾貓者迷途知返
面對如此困境，陳小姐仍然抱著最後一絲希望，她透過《東張西望》平台公開呼籲，希望拾貓者能夠「迷途知返」，盡快歸還愛貓。她強調自己從來沒有遺棄寵物的意圖，愛貓的失蹤純屬意外，兩年來的尋找努力足以證明她對寵物的深厚感情。陳小姐的真誠呼籲令人動容，也希望能夠喚醒拾貓者的良知。
網民熱議支持事主 痛斥拾貓者變相勒索
事件曝光後引起網民熱烈討論，大部分人都對陳小姐的遭遇表示同情和支持。有網民直言「尋貓變勒索」，認為拾貓者的行為已經超越了合理範圍。不過也有網民指出關鍵問題，「無晶片，得個樣似好難信係同一隻」、「無晶片，講咩都假。你養六年，人地都養咗兩年一樣有感情」。這些留言點出了寵物身份認證的重要性，也反映了事件的複雜性。另外有網民質疑「6年都唔打晶片」，提醒寵物主人應該及早為愛寵植入晶片以防萬一。儘管如此，大多數網民仍然認為30萬元的要求過分，但亦有人撐執貓者「唔畀錢點解要畀返你？」