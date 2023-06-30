metoo｜導演任俠被指控扯爛女方上衣裸露人前 今發文致歉

台灣娛樂圈近日掀起一輪又一輪的#metoo指控，多位圈中人被牽涉在內，甚至被指控為加害人。而香港方面昨日（06/29）亦掀起一宗關於電影圈的metoo事件，一名筆名叫蘇麗真的女子，在社交媒體發文指控受到電影編劇兼導演任俠，及豐美股肥團隊的暴力及不禮貌對待，當中被撕爛上衣， 令到她在眾人面前裸露受辱。