71歲章國名導演叫外賣遇廁紙雲吞 投訴無門互相推搪嬲到爆
71歲知名導演章國明叫外賣遇廁紙雲吞
71歲知名導演章國明早前在社交平台分享日前叫外賣的嬲爆經歷，章導演指早前在「意樂餐廳」叫外賣，發現拉麵中竟然驚見廁紙雲吞：
我同老婆行動不便，foodpanda係我哋日常，「XX餐廳」外賣竟加送雲吞，開頭仲估係腐皮，𡁻來𡁻去咬唔開，後發現竟喺舊廁紙，希望唔係包鼻涕嘅雲吞，打電話去投訴，佢話佢唔係老闆，幫唔到我！
餐廳總公司卸膊賴外賣平台 章導公開相關分店
除了餐廳職員未能幫到章導演解決問題，就連餐廳的總公司客服都繼續卸膊，將責任轉嫁於外賣平台的外賣員身上：「佢哋已經email回應，佢話佢哋公司程序嚴謹，絕對唔會係佢哋員工出嘅問題，然後再話foodpanda外賣員嘅操守，佢哋就控制唔到喎！」不過章導就認為並不是步兵問題，將茅頭直指餐廳師傅：「絕對唔會係騎兵出問題，我哋有單有據，最後查到，佢監都有得坐，舊廁紙係喺埋嗰啲湯裏面，其中可能就係煮餸嗰個感冒，包完鼻涕順手擺埋喺度！」
官方回覆：我司一切予以嚴正否認
章導事後email去其總公司投訴，官方回覆如下：
有見及此，我司就任何我司員工有關處理食物之操作操守，或有關異物源自我司的一切指控，我司皆於此嚴正予以否認。
網民留言聲討：一定要報東張
此帖文引起大批網民熱議，網民都表示該餐廳太離譜，並叫章導要報《東張西望》，將餐廳惡行公佈於世：「一定要向食環處舉報」、「太離譜！我哋記住呢個招牌，不可原諒！」、「呢間之前我都好鐘意去食早餐，但食物質素越來越差，衛生環境也無法接受」、「報『東張西望』一定幫到你」等。
章國明為80年代新浪潮導演 曾勇奪金像獎最佳導演
章國明導演現年71歲，曾經擔任過無綫編導，在1979年正式成為電影導演，與徐克、許鞍華等人同為80年代香港新浪潮導演。章導曾經在1982年以《邊緣人》獲得金馬獎最佳導演獎，不過其後作品口碑、票房都一般，在1996年開始決定以自由身身份為香港廉政公署導演《廉政行動》，推廣廉潔教育和幫助建立廉署人員形象。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！